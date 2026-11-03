Liberadas cerca de 50 personas secuestradas en el noreste de RDC por un grupo vinculado a Estado Islámico

Archivo - Soldados en Masisi, en la provincia de Kivu Norte, en el este de República Democrática del Congo (RDC) - ALAIN UAYKANI / XINHUA NEWS / CONTACTOPHOTO

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de 50 personas secuestradas hace varias meses por el grupo armado Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF), vinculado a Estado Islámico, han sido liberadas en una zona boscosa situada en la provincia de Ituri, en el noreste de República Democrática del Congo (RDC).

Fuentes de la sociedad civil han indicado en declaraciones concedidas a la emisora Radio Okapi que las liberaciones han tenido lugar en el marco de los recientes combates entre el Ejército y las ADF en la zona, antes de agregar que algunos de los civiles han llegado a zonas controladas por los militares, mientras que otros se han dirigido a sus lugares de origen.

Estas personas habrían permanecido entre dos y tres meses en manos de las ADF tras varios ataques contra las localidades de Nduye y Malembi. Su liberación ha sido marcada con una ceremonia en la ciudad de Mambasa en la que 29 de ellos han sido reunidos con sus familias.

Las ADF surgieron en los años noventa en Uganda y son especialmente activas en el este de RDC, donde ha asesinado a miles de civiles. La formación sufrió una escisión en 2019 después de que su líder jurara lealtad a Estado Islámico en África Central (ISCA) --la rama del grupo yihadista en la región--, bajo cuya bandera actúa desde entonces.