Liberado el influyente opositor bielorruso Mikola Statkevich tras permanecer detenido desde septiembre

Archivo - La opositora bielorrusa Svetlana Tijanovskaya con una fotografía de Mikola Statkevich - Alexis Haulot/EU Parliament/dpa - Archivo

MADRID 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El influyente opositor bielorruso Mikola Statkevich, excandidato presidencial y Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia en 2020, ha sido liberado este jueves tras permanecer detenido desde el pasado mes de septiembre al negarse a abandonar el país por orden del presidente, Alexander Lukashenko.

El político de 69 años, que debía ser deportado de Bielorrusia, se encuentra en su domicilio tras sufrir un derrame cerebral. Según ha confirmado su esposa, Marina Adamovich, tiene "dificultades" para expresarse, si bien se encuentra "bien" de salud, ha recogido el diario bielorruso 'Nasha Niva'.

La opositora bielorrusa Svetlana Tijanovskaya ha expresado su alegría tras su excarcelación, si bien ha advertido que la salud de Statkevich está perjudicada. "Ya había sufrido un infarto en prisión. Esta vez, sufrió un derrame cerebral. Apenas puede hablar. Así es como el régimen trata a quienes defienden la libertad, llevando a la gente en prisión casi a la muerte", ha dicho.

Statkevich se encontraba entre los 52 presos de diversas nacionalidades liberados el pasado 11 de septiembre. El antiguo candidato a la Presidencia de Bielorrusia en 2010 se negó a ser trasladado a Lituania, si bien todos los demás presos atravesaron la frontera poco después de su liberación.

Lukashenko aseguró, tras su negativa a marcharse, que el opositor se encontraba "en el tramo final de su vida" y que "pronto" moriría. "Dios nos libre de que lo haga en la cárcel", dijo.

El opositor fue detenido en mayo de 2020 y condenado en diciembre de 2021 a 14 años de cárcel por organizar disturbios. Fue encarcelado en la prisión de Hlybokaye bajo régimen de incomunicación. Statkevich ya fue condenado a seis años de prisión en mayo de 2011 por las protestas que estallaron tras las presidenciales en 2010.