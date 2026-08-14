Liberado en Níger el misionero estadounidense Kevin Rideout tras nueve meses bajo secuestro por grupos armados

Archivo - Imagen de archivo de la vida cotidiana en Niamey (Níger) - Europa Press/Contacto/Sally Hayden - Archivo

MADRID 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El misionero estadounidense, Kevin Rideout, ha sido puesto en libertad tras pasarse nueve meses cautivo en Níger, en manos de un grupo armado no identificado.

La organización para la que trabajaba Rideout, SIM International, ha confirmado su liberación a la cadena estadounidense CNN en un comunicado firmado este viernes por su director, Phil Bauman. El misionero, añade, se encuentra "en buena salud y bajo el cuidado de oficiales estadounidenses".

Rideout fue secuestrado por tres hombres armados no identificados en su domicilio a las afueras de la capital, Niamey, el 21 de octubre de 2025. El misionero vivía cerca del hotel Bravia en uno de los barrios más seguros de la capital nigerina.

Analistas consultados en su momento por el 'Washington Post' creen que fue trasladado a la región de Tillaberi, donde operan grupos yihadistas como Estado Islámico en el Gran Sáhara (ISGS).

SIM International no ha dado más detalles sobre el momento o lugar de la liberación, ni si se ha pagado un rescate a cambio de la vida del misionero.