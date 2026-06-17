Liberado en Suecia el capitán de un petrolero incautado por sus supuestos lazos con Rusia

Archivo - Banderas de Suecia y la Unión Europea en el Parlamento sueco - WEI XUECHAO / XINHUA NEWS / CONTACTOPHOTO

MADRID 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Suecia han confirmado este miércoles que el capitán de un petrolero incautado en aguas cercanas al país por formar parte supuestamente de la 'flota fantasma' de Rusia ha sido puesto en libertad tras permanecer desde mayo bajo custodia.

Aunque la investigación sigue adelante, el capitán, de origen chino e identificado como Jin Hui, sigue estando en el punto de mira por haber utilizado supuestamente documentos falsos relacionados con la embarcación, según informaciones del diario 'Sweden Herald'.

"No existen motivos suficientes para que siga detenido, pero la investigación no ha terminado", ha indicado la fiscal Agneta Roos. Las autoridades ya tenían el buque en el punto de mira antes de su detención, cuando la Guardia Costera puso en marcha una serie de operaciones de supervisión para rastrear sus movimientos.

El Gobierno sueco confirmó entonces que el buque se encontraba en varias listas de sanciones en relación con la invasión rusa de Ucrania, incluidas las de Reino Unido y la Unión Europea.

Por otra parte, Estocolmo ha confirmado que el carguero 'Caffa', sospechoso de exportar ilegalmente grano desde territorios ucranianos bajo ocupación rusa, ha sido liberado y transferido a Ucrania.