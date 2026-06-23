Liberados dos italianos de la Caravana Global Sumud Land detenidos hace un mes en el este de Libia

El ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani
El ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani - Europa Press/Contacto/Cecilia Fabiano
Europa Press Internacional
Publicado: martes, 23 junio 2026 22:39
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MADRID 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani, ha anunciado este martes la puesta en libertad de dos activistas de nacionalidad italiana que fueron detenidos el mes pasado junto a otros ocho, incluida la española Alicia Armesto Núñez, en el este de Libia mientras participaban en la Caravana Global Sumud Land para llevar ayuda a la Franja de Gaza.

"Estoy feliz de poder anunciar la liberación de Domenico Centrone y Leonarda Alberizia, los dos activistas italianos de la Flotilla, que habían estado detenidos durante un mes en Libia. Junto a ellos también se ha confiado a nuestro Cónsul en Bengasi a Matias Alvarez Rodriguez, uruguayo con ciudadanía italiana, a quien hemos seguido y asistido en estos días", ha confirmado Tajani en sus redes sociales.

Está previsto que los dos activistas regresen a Italia este mismo miércoles, según ha indicado el ministro, algo que ha atribuido al "intenso trabajo diplomático, en coordinación entre" su cartera y el Ejecutivo italiano". Así, ha aprovechado para agradecer al personal" del Ministerio de Exteriores y a los servicios de inteligencia italianos por un trabajo que ha calificado de "excelente".

La iniciativa Caravana Global Sumud Land anunció a finales de mayo la detención de diez de sus activistas --además de los ya citados, otros siete procedentes de Estados Unidos, Polonia, Argentina, Uruguay, Portugal y Túnez-- por parte de las autoridades del este de Libia, cuando negociaban el paso del convoy en un control cercano a la ciudad de Sirte.

El convoy incluía diez camiones con ayuda humanitaria, siete ambulancias y más de 200 participantes, incluidos expertos en medicina, ingeniería, logística y Derecho Internacional Humanitario. La iniciativa había partido desde Mauritania aproximadamente un mes antes de su bloqueo en un control cercano a la ciudad de Sirte.

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