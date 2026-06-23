Liberados dos italianos de la Caravana Global Sumud Land detenidos hace un mes en el este de Libia

El ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani - Europa Press/Contacto/Cecilia Fabiano

MADRID 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani, ha anunciado este martes la puesta en libertad de dos activistas de nacionalidad italiana que fueron detenidos el mes pasado junto a otros ocho, incluida la española Alicia Armesto Núñez, en el este de Libia mientras participaban en la Caravana Global Sumud Land para llevar ayuda a la Franja de Gaza.

"Estoy feliz de poder anunciar la liberación de Domenico Centrone y Leonarda Alberizia, los dos activistas italianos de la Flotilla, que habían estado detenidos durante un mes en Libia. Junto a ellos también se ha confiado a nuestro Cónsul en Bengasi a Matias Alvarez Rodriguez, uruguayo con ciudadanía italiana, a quien hemos seguido y asistido en estos días", ha confirmado Tajani en sus redes sociales.

Está previsto que los dos activistas regresen a Italia este mismo miércoles, según ha indicado el ministro, algo que ha atribuido al "intenso trabajo diplomático, en coordinación entre" su cartera y el Ejecutivo italiano". Así, ha aprovechado para agradecer al personal" del Ministerio de Exteriores y a los servicios de inteligencia italianos por un trabajo que ha calificado de "excelente".

La iniciativa Caravana Global Sumud Land anunció a finales de mayo la detención de diez de sus activistas --además de los ya citados, otros siete procedentes de Estados Unidos, Polonia, Argentina, Uruguay, Portugal y Túnez-- por parte de las autoridades del este de Libia, cuando negociaban el paso del convoy en un control cercano a la ciudad de Sirte.

El convoy incluía diez camiones con ayuda humanitaria, siete ambulancias y más de 200 participantes, incluidos expertos en medicina, ingeniería, logística y Derecho Internacional Humanitario. La iniciativa había partido desde Mauritania aproximadamente un mes antes de su bloqueo en un control cercano a la ciudad de Sirte.