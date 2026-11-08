Liberman abre la puerta a pactos con los ultraortodoxos para evitar nuevas elecciones y evitar el regreso de Netanyahu

Niega que su intención sea alzarse como primer ministro

Colegio electoral durante las elecciones al Parlamento israelí, la Knesset, del 27 de octubre de 2026
Colegio electoral durante las elecciones al Parlamento israelí, la Knesset, del 27 de octubre de 2026 - Saeed Qaq / Zuma Press / Europa Press
Europa Press Internacional
Publicado: domingo, 8 noviembre 2026 14:17
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MADRID, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder del partido Israel Beitenu, Avigdor Liberman, ha defendido su disposición a negociar con los partidos ultraortodoxos para facilitar la formación de Gobierno y evitar una nueva convocatoria electoral, aunque ha insistido en que cualquier entendimiento deberá respetar sus principios líneas rojas, especialmente en materia de seguridad y reclutamiento militar. Todo ello, tras anunciar este lunes su apoyo al líder opositor Gadi Eisenkot.

"La disposición a la conciliación no significa renunciar a los valores y principios", ha afirmado Liberman, quien ha rechazado tajantemente respaldar un Ejecutivo sustentado por Raam y la Lista Conjunta, ambos partidos árabe-israelíes.

En este sentido, ha criticado que algunos de sus detractores prefieran una alianza con estas formaciones, cuyos representantes, según ha denunciado, han expresado públicamente posiciones favorables a Hamás y han acusado a Israel de genocidio y crímenes contra la humanidad.

"No daré mi mano para formar un Gobierno así", ha asegurado, al considerar que una coalición de estas características perjudicaría la seguridad del país y podría facilitar el regreso del actual primer ministro, Benjamin Netanyahu, al poder.

EL CONSENSO COMO VÍA PARA PONER FIN A LA "ETAPA NETANYAHU"

Liberman ha reconocido que el escenario político obliga a adoptar decisiones complejas y a explorar fórmulas de consenso para poner fin a la etapa de Netanyahu sin provocar nuevos comicios. En este contexto, ha reiterado su apuesta por una legislación que establezca e servicio militar obligatorio para todos, si bien se ha mostrado dispuesto a estudiar pospuestas anteriores que permitan acercar posiciones.

El dirigente ha reivindicado también su compromiso con la mejora de las condiciones de los reservistas y los militares profesionales. En este sentido, recordando que durante su etapa al frente del Ministerio de Finanzas incrementó un 50% el sueldo de los soldados del servicio militar obligatorio.

"SER PRIMER MINISTRO: UNA OPCIÓN, NO UNA OBSESIÓN"

Por otra parte, el líder de Israel Beitenu ha negado que sus movimientos respondan a una aspiración personal de alcanzar la jefatura del Gobierno a cualquier precio. "Ser primer ministro es una opción, no una obsesión", ha subrayado.

Liberman ha defendido que sus decisiones están guiadas exclusivamente por "el bien del Estado de Israel y el pueblo de Israel". De hecho, ha asegurado haber recibido numerosas ofertas políticas desde 2019 sin dejarse llevar por intereses personales ni maniobras para perjudicar a otros dirigentes.

Por último, ha arremetido contra los comentaristas, periodistas y perfiles automatizados que, según ha denunciado, le atribuyen intenciones "maliciosas" ocultas y alimente teorías conspirativas sobre sus actuaciones, criticando también los "prejuicios" y comentarios de carácter "racista" que acompañan algunas de estas acusaciones.

Lieberman es un viejo conocido de la política israelí que ha desempeñado hasta cinco carteras diferentes y ha sido vice primer ministro al frente de un partido conservador y sionista, antaño representante de los migrantes rusoparlantes. Ex ministro de Defensa y de Exteriores Israel en Gobiernos liderados por Netanyahu, Lieberman estaba encuadrado en estas elecciones en el bloque de Eisenkot si bien ha sido objeto de rumores --que ha él mismo ha desmentido-- sobre un posible apoyo al bloque de Netanyahu.

Ahora, los siete escaños de Yisrael Beytenu podrían dar impulso a la coalición en ciernes que está preparando el partido Yashar de Eisenkot, segunda fuerza más votada en las elecciones con 21 escaños, a seis del Likud de Benjamin Netanyahu.

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