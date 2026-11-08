Liberman abre la puerta a pactos con los ultraortodoxos para evitar nuevas elecciones y evitar el regreso de Netanyahu

Colegio electoral durante las elecciones al Parlamento israelí, la Knesset, del 27 de octubre de 2026 - Saeed Qaq / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder del partido Israel Beitenu, Avigdor Liberman, ha defendido su disposición a negociar con los partidos ultraortodoxos para facilitar la formación de Gobierno y evitar una nueva convocatoria electoral, aunque ha insistido en que cualquier entendimiento deberá respetar sus principios líneas rojas, especialmente en materia de seguridad y reclutamiento militar. Todo ello, tras anunciar este lunes su apoyo al líder opositor Gadi Eisenkot.

"La disposición a la conciliación no significa renunciar a los valores y principios", ha afirmado Liberman, quien ha rechazado tajantemente respaldar un Ejecutivo sustentado por Raam y la Lista Conjunta, ambos partidos árabe-israelíes.

En este sentido, ha criticado que algunos de sus detractores prefieran una alianza con estas formaciones, cuyos representantes, según ha denunciado, han expresado públicamente posiciones favorables a Hamás y han acusado a Israel de genocidio y crímenes contra la humanidad.

"No daré mi mano para formar un Gobierno así", ha asegurado, al considerar que una coalición de estas características perjudicaría la seguridad del país y podría facilitar el regreso del actual primer ministro, Benjamin Netanyahu, al poder.

EL CONSENSO COMO VÍA PARA PONER FIN A LA "ETAPA NETANYAHU"

Liberman ha reconocido que el escenario político obliga a adoptar decisiones complejas y a explorar fórmulas de consenso para poner fin a la etapa de Netanyahu sin provocar nuevos comicios. En este contexto, ha reiterado su apuesta por una legislación que establezca e servicio militar obligatorio para todos, si bien se ha mostrado dispuesto a estudiar pospuestas anteriores que permitan acercar posiciones.

El dirigente ha reivindicado también su compromiso con la mejora de las condiciones de los reservistas y los militares profesionales. En este sentido, recordando que durante su etapa al frente del Ministerio de Finanzas incrementó un 50% el sueldo de los soldados del servicio militar obligatorio.

"SER PRIMER MINISTRO: UNA OPCIÓN, NO UNA OBSESIÓN"

Por otra parte, el líder de Israel Beitenu ha negado que sus movimientos respondan a una aspiración personal de alcanzar la jefatura del Gobierno a cualquier precio. "Ser primer ministro es una opción, no una obsesión", ha subrayado.

Liberman ha defendido que sus decisiones están guiadas exclusivamente por "el bien del Estado de Israel y el pueblo de Israel". De hecho, ha asegurado haber recibido numerosas ofertas políticas desde 2019 sin dejarse llevar por intereses personales ni maniobras para perjudicar a otros dirigentes.

Por último, ha arremetido contra los comentaristas, periodistas y perfiles automatizados que, según ha denunciado, le atribuyen intenciones "maliciosas" ocultas y alimente teorías conspirativas sobre sus actuaciones, criticando también los "prejuicios" y comentarios de carácter "racista" que acompañan algunas de estas acusaciones.

Lieberman es un viejo conocido de la política israelí que ha desempeñado hasta cinco carteras diferentes y ha sido vice primer ministro al frente de un partido conservador y sionista, antaño representante de los migrantes rusoparlantes. Ex ministro de Defensa y de Exteriores Israel en Gobiernos liderados por Netanyahu, Lieberman estaba encuadrado en estas elecciones en el bloque de Eisenkot si bien ha sido objeto de rumores --que ha él mismo ha desmentido-- sobre un posible apoyo al bloque de Netanyahu.

Ahora, los siete escaños de Yisrael Beytenu podrían dar impulso a la coalición en ciernes que está preparando el partido Yashar de Eisenkot, segunda fuerza más votada en las elecciones con 21 escaños, a seis del Likud de Benjamin Netanyahu.