Archivo - Avigdor Liberman, líder de Yisrael Beiteinu, durante una rueda de prensa. - Gil Cohen Magen / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder del partido Yisrael Beitenu, Avigdor Liberman, ha afirmado este miércoles que no hay justificación para un ataque contra Irán, uniéndose así a las críticas lanzadas por Gadi Eisenkot contra el primer ministro en funciones, Benjamin Netanyahu, por alarmar sobre la supuesta amenaza que representa Teherán.

"Las declaraciones sobre la posesión de armas químicas por parte de Irán son graves, pero, desde el punto de vista de los servicios de Inteligencia y de las capacidades operativas, no existe justificación para que Israel lleve a cabo un ataque unilateral a corto plazo", ha afirmado en un mensaje difundido en redes sociales.

En el mismo avisa de que tanto Netanyahu como su ministro de Defensa, Israel Katz, "se aferran al poder a toda costa, y la responsabilidad y la sensatez no son precisamente sus puntos fuertes". "La ambición desmedida de poder les está haciendo perder la cabeza", ha incidido, apuntando a las reiteradas alertas de Netanyahu en este sentido.

Así las cosas, el exministro israelí que ya tiene un pacto con Eisenkot de cara a formar el próximo Ejecutivo israelí ha reconocido su "asombro" con las declaraciones y actuaciones de Netanyahu y Katz, tras enumerar que han lanzado denuncias de fraude electoral, ataques a la minoría árabe y alentado el temor de una amenaza iraní inminente contra Israel.

"A la luz del comportamiento de ambos, no me sorprendería que algún día descubramos que también han utilizado y siguen utilizando al Mossad, al Shin Bet y a otros organismos contra los líderes del bloque del cambio", ha pronosticado, en referencia al uso de los resortes del poder contra los partidos opositores.

Eisenkot ha evitado seguir la línea de Netanyahu sobre una amenaza inminente por parte de Teherán y por contra ha apuntado que hay que"centrarse en el uranio" que es "la amenaza más grave a la que se enfrenta" su país.

Por su lado, el primer ministro en funciones ha acusado a su rival de "minimizar" el peligro que representa Irán, en medio de las conversaciones para un Ejecutivo de unidad, una postura que Netanyahu considera que rompe el consenso básico para "garantizar la existencia del Estado de Israel frente a las graves amenazas que lo rodean".