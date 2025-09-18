Libertad bajo fianza para los detenidos por proyectar imágenes de Trump y Epstein en el castillo de Windsor

LONDRES 18 Sep. (DPA/EP) -

Los cuatro hombres que fueron detenidos este miércoles por la proyección de imágenes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto al delincuente sexual Jeffrey Epstein en el castillo de Windsor, en vísperas de su visita de Estado, han sido puestos en libertad bajo fianza este jueves.

La Policía británica ha confirmado este jueves que fueron puestos en libertad bajo fianza hasta el 12 de diciembre pocas horas después, a la espera del avance de las investigaciones por "comunicaciones maliciosas y alteración del orden público".

Estas cuatro personas pertenecen a Led By Donkeys (Dirigidos por burros, en inglés), un colectivo político fundado en 2018 en respuesta al Brexit, pero que desde entonces ha dirigido su activismo hacia otras políticas conservadoras.

Uno de sus portavoces ha condenado el arresto de sus compañeros por llevar a cabo un acto de "protesta pacífica" que no es el primero de estas características que lanza el grupo y ha valorado como "ridículos" los cargos por los que están siendo investigados. "Creo que les han detenido por avergonzar a Trump", ha afeado.

"Porque se trata de Trump de se produce esta reacción, que es sorprendente, decepcionante y de mano muy dura", ha reprochado el portavoz. Las imágenes proyectadas en una lona repasaban la relación que Trump y Epstein mantuvieron durante años, con el ahora jefe de la Casa Blanca siendo un fijo en las fiestas del magnate, quien murió en prisión en 2019 en circunstancias aún nada claras.

La iniciativa de Led By Donkeys tuvo lugar un día después de la llegada de Donald Trump a Londres, en una visita de Estado que se prolongará durante todo el fin de semana y que tuvo como una de sus primeras paradas precisamente el castillo de Windsor en el que fueron proyectadas estas imágenes.

El centro de Londres fue también escenario de una multitudinaria manifestación con miles de personas protestando por esta segunda visita de Estado del presidente estadounidense, todo un hecho sin precedentes en la historia de las relaciones bilaterales entre ambos países.