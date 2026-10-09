En libertad bajo fianza dos ciudadanos letones detenidos por el allanamiento de la base militar británica de Molesworth

Archivo - Caza F15 se prepara para despegar de la base de la RAF en Lakenheath, Reino Unido - Martin Pope / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades británicas han puesto este viernes en libertad bajo fianza a los dos ciudadanos letones detenidos en la víspera por allanamiento y daños a la base militar de Molesworth, un suceso que tuvo lugar en la noche del miércoles investigado por la unidad antiterrorista de la Policía.

Los hombres, de 36 y 32 años y residentes en Reino Unido, han sido puestos en libertad bajo fianza si bien "con condiciones estrictas, mientras" los investigadores prosiguen con las pesquisas, ha indicado en un comunicado la Policía Metropolitana, sin brindar más detalles.

Ambos fueron detenidos inicialmente como sospechosos de "allanamiento de un recinto prohibido y de daños a la propiedad", si bien posteriormente por un presunto delito al "entrar en un lugar prohibido con fines perjudiciales para Reino Unido", motivo por el que el suceso está siendo investigado por la Unidad Antiterrorista.

Las autoridades británicas ya están investigando un primer incidente catalogado de "terrorista" ocurrido el pasado 27 de septiembre cerca de la base de la Real Fuerza Áerea (RAF, por sus siglas en inglés) en Gloucesterhire, que se ha saldado hasta el momento con seis detenidos, si bien todos ellos han sido puestos en libertad.

La jefa de la Unidad Antiterrorista de la Policía de Londres, Helen Flanagan, ya ha descartado un vínculo entre los dos eventos: "Somos muy conscientes del reciente aumento del interés y la preocupación en torno a las instalaciones militares, pero hasta el momento nada de lo que hemos averiguado en nuestra investigación sugiere que este incidente esté relacionado con los sucesos ocurridos la semana pasada en la base de la RAF en Fairford".

Los ciudadanos letones fueron arrestados "dentro del perímetro" de una base de la RAF situada en Cambridgeshire, después de que agentes locales encontraran un vehículo abandonado en sus inmediaciones.

Tras ello, decidieron realizar registros adicionales junto con efectivos de la Policía del Ministerio de Defensa (MDP) hasta hallar una "pequeña brecha en la valla perimetral", lo cual les permitió localizar y detener a los sospechosos.