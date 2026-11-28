Archivo - Bandera de Libia - Maksim Konstantinov / Zuma Press / Europa Press

MADRID 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno del este de Libia no reconocido por la comunidad internacional ha confirmado la muerte de dos militares muertos y varios heridos en el reciente ataque ucraniano contra buques rusos en el puerto libio de Benghazi, por lo que pedirán una compensación a Kiev.

El ministro de Asuntos Exteiores del Gobierno controlado por el militar Jalifa Haftar, Abudulhadi al Hauaij, ha explicado que ya han exigido a Ucrania explicaciones oficiales sobre el ataque del pasado 22 de noviembre, en el que fue hundida la corbeta rusa 'Merkury'.

"El Gobierno de Libia (...) tiene pleno derecho legítimo a exigir compensación y resarcimiento por los daños causados por estos ataques", ha planteado el ministro. "Cualquier exigencia de compensación debe, conforme al derecho internacional y a las normas de responsabilidad jurídica, abarcar tanto los daños humanos como los materiales", ha añadido, según recogen medios libios.

Al Hauaij ha explicado que se tendrán en cuenta los derechos de las familias de las víctimas mortales y heridos, así como los daños a instalaciones portuarias y a empresas.

La 'Merkury' era una nave de 105 metros de eslora valorada en más de 150 millones de euros que llevaría varios días anclada en Benghazi, según portales especializados en buques de guerra.