Archivo - El presidente de Birmania, Min Aung Hlaing, durante una visita oficial a Rusia en agosto de 2026 (archivo) - Gavriil Grigorov / Zuma Press / Europa Press

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Birmania, Min Aung Hlaing, que llegó al poder tras un golpe de Estado militar en 2021, ha resaltado este jueves que Naipyidó no cumplirá con todas las medidas impuestas por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) tras la condena contra el país por genocidio de la minoría rohingya, deslizando que considera que algunas de ellas son "inapropiadas".

"Birmania tomará las medidas adecuadas para un país responsable, pero no acatará exigencias que considerara inapropiadas", ha señalado el líder birmano, en sus primeras declaraciones desde el histórico fallo, sin especificar qué partes del veredicto cree que recaen en esa categoría.

Así, ha manifestado que el veredicto "ha causado un gran daño a la reputación del país" y ha defendido que las autoridades presentaron "todas la información relevante, documentos y pruebas" para respaldar su postura ante la CIJ.

"Como jefe de Estado, creo que soy responsable de todos los asuntos que tienen lugar en el país y no aceptaré temas que afecten al país", ha manifestado durante una reunión del Gobierno birmano, según un comunicado publicado por la Oficina Presidencial de Información y Prensa.

La CIJ ordenó a Birmania que ponga fin a las violaciones de la Convención para la Prevención del Genocidio, y que investigue y procese a los sospechosos de cometer estos crímenes contra los rohingyas, así como que facilite el retorno de los desplazados, restituya los bienes perdidos y pague compensaciones por los daños causados a los miembros de esta minoría.

La portavoz de la Presidencia birmana, Jaing Jaing Soe, ya manifestó la semana pasada que el fallo "no es justo" y esgrimió que las autoridades actuaron en línea con el Derecho Internacional", después de que el tribunal condenara al país por cometer un genocidio en el marco de las operaciones militares llevadas a cabo en 2017 contra esta minoría musulmana en el estado de Rajine (oeste), donde murieron alrededor de 10.000 personas.

Las operaciones en cuestión comenzaron en 2016 tras varios ataques perpetrados por rebeldes del Ejército de Salvación Rohingya de Arakán (ARSA, por sus siglas en inglés) contra puestos fronterizos del Ejército birmano. En octubre de ese mismo año, los militares lanzaron una primera gran ofensiva en el norte de Rajine, la cual provocó denuncias por parte de Naciones Unidas sobre graves abusos de los Derechos Humanos.

La situación fue escalando hasta que en agosto de 2017 las Fuerzas Armadas pusieron en marcha una gran operación militar que se saldó con miles de muertos y provocó un éxodo masivo de unas 700.000 personas hacia Bangladesh --donde residen ahora más de 1 millón de refugiados rohingyas apátridas distribuidos en más de una treintena de campamentos del distrito de Cox's Bazar--.