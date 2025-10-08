El líder de Groenlandia reivindica el vínculo con la UE ante las pretensiones de Trump

El primer ministro de Groenlandia, Jens Nielsen, junto a la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, en el pleno de Estrasburgo. - DAINA LE LARDIC

BRUSELAS 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Groenlandia, Jens Nielsen, ha reivindicado el vínculo con la Unión Europea para afrontar retos futuros en materia de seguridad y cuestiones climáticas en un "momento clave", en una señal de acercamiento al bloque europeo cuando el presidente estadounidense, Donald Trump, no se ha desdicho sobre sus pretensiones de controlar la isla ártica.

En un discurso ante el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo, el dirigente de Groenlandia, territorio autónomo perteneciente a Dinamarca, ha reconocido que el año 2025 ha estado "lleno de acontecimientos", "por no decir dramático", para Groenlandia. "El mundo está cambiando, y lo hace rápidamente", ha admitido, por eso ha llamado a unir fuerzas con la UE para, mediante la cooperación, afrontar los desafíos futuros.

"Nos necesitamos mutuamente para afrontar los cambios, tanto los retos como las oportunidades. No habríamos podido sobrevivir si cada miembro de nuestro pueblo no hubiera contribuido y desempeñado una función específica", ha indicado, en referencia a las duras condiciones de vida en la isla ártica.

Es por ello que Nielsen ha valorado que teniendo en cuenta la "situación de seguridad" y la transición ecológica en marcha, es necesario "moverse más rápido", punto en el que ha instado a la UE a acelerar los pasos y dirigirse en la misma dirección que Groenlandia.

"Groenlandia está dispuesta a colaborar con la UE para acelerar el ritmo. No solo nuestras materias primas son importantes para el equilibrio de la seguridad en la transición ecológica. Groenlandia tiene el potencial de convertirse en un socio clave de la UE en materia de energías renovables", ha espetado.

Así, ha resumido ante el pleno en Estrasburgo que Groenlandia y la UE se necesitan mutuamente. "Nos encontramos en un momento clave en el que nuestra relación debe adaptarse una vez más a los retos y oportunidades únicos a los que nos enfrentamos. Si hay un mensaje que espero que retengan de lo que he dicho hoy, es este: Groenlandia necesita a la UE y la UE necesita a Groenlandia", ha señalado ante los eurodiputados.

Antes de la alocución del líder de Groenlandia, la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ha roto una lanza por el vínculo "estratégico" con la isla ártica, apuntando que ante los "crecientes riesgos de seguridad", la Eurocámara siempre estará de lado del pueblo groenlandés en su derecho a elegir su propio camino y en apoyo a su integridad territorial.

"Cuando Groenlandia mire hacia Europa, encontrará amigos y aliados", ha asegurado la 'popular' maltesa. Estas declaraciones llegan cuando Estados Unidos no ha dado marcha atrás en sus pretensiones de controlar la estratégica isla y después de que a finales de verano Dinamarca convocara al encargado de negocios estadounidense por unas presuntas campañas de influencia en la población local sobre los planes de Trump.

Medios daneses informaron en agosto de que al menos tres estadounidenses con lazos con la Casa Blanca se encontraban en Groenlandia preparando listas sobre la postura de la población respecto a una hipotética anexión.