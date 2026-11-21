Archivo - El líder de Hamás, Jalil al Haya (archivo) - Mahmoud Ajjour/APA Images via ZU / DPA - Archivo

MADRID 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), Jalil al Haya, ha hecho este sábado desde Líbano un llamamiento a conformar un gobierno palestino de unidad nacional sobre la base de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) que incluya a todas las facciones políticas y controle tanto Cisjordania como la Franja de Gaza.

El presidente del Buró Político del grupo palestino ha defendido un "proyecto de liberación y retorno" que "necesita de unidad nacional basada en tres pilares: formación de una dirigencia nacional unidad dentro del marco de la OLP que incluya a todas las fuerzas, la formación de un gobierno de unidad en Cisjordania y la Franja de Gaza y la celebración de elecciones generales, presidenciales, legislativas y del Consejo Nacional Palestino", ha informado Hamás en un comunicado.

La OLP surgió en 1964 y está reconocida como representante legítima del pueblo palestino a nivel internacional. Su vocación era incluir a todos los partidos políticos palestinos, pero fuerzas como Hamás o Yihad Islámica Palestina nunca han formado parte de la misma.

Estas medidas planteadas por Al Haya suponen "un paso hacia la unidad del pueblo palestino y el logro de unas instituciones nacionales para afrontar los desafíos", ha apuntado durante su intervención en la 35ª Conferencia Nacional Árabe celebrada en Beirut.

Al Haya ha aprovechado para denunciar su "política de agresión y hambruna" contra la población de la Franja de Gaza a pesar del alto el fuego acordado en octubre de 2025. Además ha denunciado los desplazamientos y tomas de tierras en Cisjordania y los ataques israelíes en otras zonas como Líbano, Siria, Irak, Yemen o Irán ante la "débil posición internacional".

"El proyecto expansionista para la creación del Gran Israel ha pasado del mundo de las ambiciones a su fase de implementación", ha advertido el dirigente de Hamás.

"Nuestro pueblo es consciente de que la resistencia en todas sus formas es la auténtica forma para proteger derechos y recuperar las tierras y santos lugares. Es lo que más ha dado a nuestro pueblo en términos de heroismo, sacrificio y constancia a pesar de las continuas conspiraciones, exterminación y masacres", ha apelado.