El líder de Hezbolá recuerda al Gobierno libanés que Israel "no ha cumplido" con la tregua de 2024

Archivo - El líder de Hezbolá, Naim Qassem - Europa Press/Contacto/Bilal Jawich - Archivo

MADRID, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del partido-milicia chií Hezbolá, Naim Qassem, ha advertido este lunes de que Israel "no ha cumplido ni una sola claúsula" del alto el fuego alcanzado en noviembre de 2024 y denunciado que, en cambio, hayan aumentado los ataques israelíes contra Líbano, en nombre de la idea del "Gran Israel" que atribuye al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

"Hemos soportado 15 meses en los que Israel no ha cumplido ni una sola cláusula del acuerdo de alto el fuego. La diplomacia no ha avanzado ni un ápice (...) y el ritmo de la agresión israelí contra Líbano ha continuado con el apoyo estadounidense", ha denunciado en un discurso difundido por la cadena Al Manar, en el que ha recordado que el acuerdo "estipulaba el cese total de la agresión, la liberación de prisioneros y el inicio de la reconstrucción".

Qassem ha advertido de que la ofensiva actual de Israel no busca "garantizar la seguridad del norte" del país, sino "aniquilar Líbano", donde casi 2.090 personas han muerto y más de 6.700 han resultado heridas a causa de ataques del Ejército israelí contra territorio libanés desde el pasado 2 de marzo.

"Los objetivos de Israel son claros: aniquilar la fuerza y la resistencia de Líbano como paso previo para establecer el proyecto del Gran Israel. El Gran Israel tiene como objetivo a todo Líbano, no a un sector concreto de los libaneses. Líbano es el objetivo del proyecto del Gran Israel y creemos en la soberanía de nuestro país; nadie nos impone cómo gestionarlo", ha declarado.

El líder de Hezbolá ha rechazado las negociaciones entre Líbano e Israel, cuyas delegaciones se reunirán este martes en Washington, alegando que "son absurdas y requieren un acuerdo y un consenso libanés". "¿Qué cartas tiene el Estado libanés en la mano? Rechazamos cualquier negociación que despoje a Líbano de su fuerza", ha agregado en este sentido.

Así, ha pedido que se suspendan las conversaciones con Israel, que este país respete el acuerdo de alto el fuego, considerando que "el camino que garantiza la soberanía y salva a Líbano es la aplicación de los términos del acuerdo de alto el fuego y el cese de la agresión" y la retirada de la "ocupación".

Israel continúa bombardeando Líbano a pesar de que el cese de bombardeos era una condición inapelable impuesta por Irán de cara a las cruciales conversaciones de este fin de semana con Estados Unidos en Islamabad e incluida en la tregua de doce días anunciada por Pakistán.

El Ejército israelí justifica sus ataques contra el país vecino argumentando que actúa contra actividades de Hezbolá y que, por ello, no viola el alto el fuego pactado en noviembre. El pacto, alcanzado tras meses de combates al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023, contemplaba que tanto Israel como Hezbolá debían retirar sus efectivos del sur de Líbano. Sin embargo, el Ejército israelí ha mantenido sus posiciones en territorio de su país vecino.