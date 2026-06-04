El líder de Hezbolá tilda el alto el fuego de "capitulación" y pide la retirada total del Ejército israelí de Líbano

Archivo - El secretario general del partido-milicia chií libanés Hezbolá - Europa Press/Contacto/Iranian Supreme Leader'S Off

MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del partido-milicia chií libanés Hezbolá, Naim Qasem, ha expresado este jueves el rechazo el alto el fuego alcanzado entre Líbano e Israel, tachando el acuerdo de "capitulación" e instando al "cese total" de las hostilidades, así como a la retirada de las tropas israelíes del territorio libanés.

Qasem ha afirmado en un discurso que el cese de hostilidades acordado entre las partes supone un abandono de los actos de resistencia de Líbano frente a la "agresión" continuada del Ejército israelí, lo que para el líder de Hezbolá equivale a una "capitulación, una derrota y el logro de los objetivos del enemigo".

"La declaración de Washington es una 'hoja de ruta' para la aniquilación de parte del pueblo libanés y la subyugación del resto", ha indicado, reiterando que es necesario un "cese total de la agresión" de Israel sobre el país y la retirada de la "ocupación israelí" de los territorios libaneses.

Asimismo, el líder de Hezbolá ha asegurado que "convertir el desarme" de las milicias en la base de cualquier acuerdo "significa debilitar a Líbano y amenazar su existencia, sembrar la división interna en interés de Israel y permitirle lograr políticamente lo que no logró mediante la guerra".

"Hacemos un llamamiento a los funcionarios libaneses para que pongan fin a esta farsa y humillación denominada 'negociaciones directas', y para que se fortalezcan mediante una unidad nacional en torno a un Estado soberano bajo su liderazgo", ha argumentado.

Sus palabras se producen después de que el jefe de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria iraní, Esmail Qaani, también haya hecho un llamamiento a la retirada de las tropas israelíes de Líbano hasta las posiciones que ocupaba antes del último conflicto.