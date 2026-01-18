El líder histórico del PKK se ofrece a mediar para restaurar el alto el fuego entre el Ejército sirio y las FDS

Archivo - Simpatizantes de Abdulá Ocalan marchan por Turquía - Europa Press/Contacto/Mehmet Masum Suer - Archivo

MADRID 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El líder histórico del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, Abdulá Ocalán, se ha ofrecido a mediar desde la cárcel para poner fin al repunte de las hostilidades entre el Ejército sirio y las milicias kurdas-árabes del noreste de Siria.

El delicado alto el fuego entre el Ejército sirio y las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) terminó por colapsar este pasado sábado con la reanudación de los combates y el comienzo de una ofensiva regional de los militares.

El Ejército sirio denuncia que guerrilleros del PKK, un grupo con fuertes vínculos ideológicos con las FDS (y, concretamente, con su columna vertebral, las Unidades de Protección Popular) están participando en el conflicto. El PKK ha sido declarado por Turquía, muy próxima a las nuevas autoridades sirias, como una organización terrorista, aunque está en proceso de disolución.

"El señor Ocalán se ha mostrado sumamente preocupado por los conflictos y la creciente tensión, y consideró esta situación como un intento de socavar el Proceso de Paz para una Sociedad Democrática", ha indicado la formación política turca e interlocutora de Ocalán, el Partido Popular por la Igualdad y la Democracia, en un comunicado, en referencia al proceso de desarme que está emprendiendo el PKK.

Vista la situación, Ocalán se ha declarado dispuesto "a asumir su responsabilidad para garantizar que este asunto se resuelva mediante el diálogo y no mediante el conflicto", añade el comunicado, publicado en las redes sociales del partido prokurdo.

A pesar de su proximidad, las FDS han asegurado que no hay combatientes del PKK en sus filas y que su grupo, como aseguró el sábado su portavoz, Farhad Shami, "es una fuerza nacional cuyos combatientes son hijos e hijas del pueblo sirio, procedentes de todas sus diversas comunidades".