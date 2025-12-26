El líder hutí reaparece en público en Yemen para condenar una vez más los ataques israelíes en Líbano, Siria y Palestina

Archivo - Imagen de archivo de rebeldes hutíes en Yemen - Hani Al-Ansi/dpa - Archivo

MADRID 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El líder de los hutíes de Yemen, Abdulmalik Badredín al Huti, ha reaparecido en público tras casi 50 días de silencio para pronunciar un nuevo discurso de condena contra los ataques de Israel en Líbano, Siria y Palestina.

La comparecencia de Al Huti ante las cámaras es la primera en 47 días ante la población. A mediados de octubre, el jefe de Estado Mayor Muhamad Abdelkarim al Gamari, acabó sucumbiendo a las heridas causadas por un ataque israelí en agosto.

"El enemigo israelí, con la colaboración de Estados Unidos y el continuo apoyo occidental, continúa sus crímenes en Palestina y el Líbano y sus violaciones contra Siria", ha condenado Al Huti en su discurso, recogido por la agencia oficial de noticias del movimiento hutí Ansaralá, Saba.

"Ante estos asesinatos y violaciones, los enemigos quieren que no haya reacción y que se convierta en un hecho consumado", ha añadido el líder yemení. "La riqueza de Palestina está siendo saqueada, y es lamentable que algunos países árabes se hayan convertido en clientes, comprando al enemigo israelí lo que roba de esta riqueza", ha indicado.

Reafirmamos continuamente nuestra postura inquebrantable de apoyo al pueblo palestino", ha concluido el líder de Ansaralá.