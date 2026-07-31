El líder de la junta de Birmania critica el plan de paz de la ASEAN y traza su agenda de gobierno

Archivo - Imagen de archivo de protestas contra el líder de la junta de Birmania, Min Aung Hlaing. - Adryel Talamantes/ZUMA Wire/dpa - Archivo

MADRID 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El líder de la junta de Birmania, Min Aung Hlaing, ha criticado este viernes el plan de paz de cinco puntos aprobado en 2021 por la Asociación de Estados del Sudeste Asiático (ASEAN) y ha trazado en su lugar su propia agenda de gobierno casi cuatro meses después de asumir el cargo como presidente del país.

Así, ha alertado de que este plan "no representa la postura colectiva del bloque regional sobre la situación en el país" tras el golpe de Estado sino "simplemente la de Brunéi", según informaciones recogidas por el diario 'Myanmar Now'.

Sus palabras han sido pronunciadas durante un discurso ante el Parlamento, donde ha acusado a algunos Estados miembro del bloque de "discriminar a su administración". "Hemos mostrado tolerancia ante la actitud discriminatoria de algunos Estados de la ASEAN", ha declarado, si bien no ha nombrado ningún país.

No es la primera vez que Min Aung Hlaing intenta restar importancia al acuerdo. Poco después de regresar de la cumbre de Yakarta, Indonesia, en abril de 2021, los medios estatales birmanos afirmaron que se había anunciado sin su consentimiento y que se trataba simplemente de una declaración del presidente de la ASEAN, en lugar de un consenso alcanzado por todos los Estados miembro.

El plan exigía el cese inmediato de la violencia, el diálogo entre las partes, la asistencia humanitaria, el nombramiento de un enviado especial y reuniones en Birmania entre el enviado y todas las partes involucradas.

Ahora, el líder de la junta ha indicado que su plan de Gobierno incluye la celebración de elecciones en 2027 en aquellas circunscripciones que no han podido concurrir a los comicios celebrados en diciembre y enero debido al conflicto.

"El Gobierno reforzará la capacidad del Ejército y la Policía, al tiempo que continuará implementando la ley de reclutamiento obligatorio", ha apuntado, antes de señalar que su administración "ha invitado a grupos rebeldes a dialogar sin condiciones previas". "Hasta el momento, se ha reunido con 13 grupos armados", ha añadido.

Además, ha resaltado que las autoridades siguen trabajando para "impedir el blanqueo de capitales y el contrabando de armas" por parte de estos grupos rebeldes, así como para poner fin al narcotráfico y a los centros de estafa online en las zonas fronterizas.

Por otra parte, el Gobierno ha reivindicado la importancia de poner en marcha un proyecto de autopista junto a India y Tailandia, que abarcará unos 1.400 kilómetros, así como un proyecto ferroviario que una Mandalay con Muse, en la frontera con China.