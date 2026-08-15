El líder militar de Sudán vuelve a proponer un frente político unido para negociar el fin de la guerra

Archivo - El líder militar de Sudán, Abdelfatá al Burhan - Europa Press/Contacto/Saudi Press Agency - Archivo

MADRID, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El líder militar de Sudán, Abdelfatá al Burhan, ha aceptado en principio la idea de pactar un frente político-militar unido para emprender posibles negociaciones de paz con las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), fuera de cualquier tipo de intervención extranjera, pero ha avisado que proseguirá las operaciones militares en curso contra las milicias.

Durante un discurso con motivo del aniversario de las Fuerzas Armadas, Al Burhan ha ofrecido al Ejército como "garante" de unas conversaciones entre las fuerzas políticas sudanesas "sin ser el organizador del diálogo ni el que establezca su agenda o sus resultados".

Al Burhan ha asegurado que "cualquier participante en el diálogo" que estuviera bajo procedimiento penal por cualquier tipo de subversión vería suspendidos los procesos en su contra, según su discurso, recogido por el Sudan Tribune.

Con este anuncio, Al Burhan parece haber aceptado la propuesta de la coalición política del Bloque Democrático, una facción de la coalición civil de las Fuerzas de la Libertad y el Cambio, instrumentales en la caída en 2019 del dictador Omar al Bashir.

El Bloque Democrático es ahora mismo la coalición civil más destacada de entre todas las que han declarado su respaldo al Ejército, dentro del atomizado panorama político sudanés.

Otras coaliciones han expresado su preocupación por la inclusión, la neutralidad política y la viabilidad de celebrar un diálogo nacional mientras persistan las hostilidades.

Al Burhan, eso sí, ha avisado que seguirá combatiendo contra las RSF en todos los frentes de conflicto dentro del país. Los paramilitares no se han pronunciado todavía sobre este anuncio pero tampoco han demostrado una especial inclinación por negociar la paz en Sudán, un país absolutamente devastado por el conflicto que estalló en abril de 2023, tras el fracaso de las conversaciones entre el Ejército y las RSF para integrar a los paramilitares a filas.