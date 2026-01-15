El líder de la oposición de Corea del Sur inicia una huelga de hambre para impulsar nuevas pesquisas sobre la secta Moon

MADRID 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Jang Dong Hyeok, líder del opositor Partido del Poder Popular (PPP) de Corea del Sur, ha anunciado este jueves que ha iniciado una huelga de hambre para exigir al gubernamental Partido Democrático (PD) que dé el visto bueno a una serie de investigaciones especiales sobre un escándalo de sobornos vinculado a la Iglesia de la Unificación, conocida como secta Moon.

El anuncio llega a medida que los partidos políticos intercambian acusaciones en el Parlamento en relación con una serie de proyectos legislativos que avalarían la realización de estas pesquisas, las cuales afectarían a la mujer del expresidente Yoon Suk Yeol, que habría recibido presuntamente regalos de dicha organización.

Jang ha acusado a la formación de "rechazar las leyes propuestas por la oposición por temor" a que las investigaciones "revelen casos de corrupción" que salpiquen a "figuras políticas relevantes del Gobierno", según informaciones del diario 'The Korea Times'.

"La verdad no desparece solo por encubrirla. El PPP seguirá luchando para sacar adelante estas medidas y que se investiguen estas acusaciones de soborno", ha aclarado.

La situación en el Parlamento ha escalado hasta el punto de que los diputados del PPP han protagonizado una protesta frente a la sede de la Asamblea para presionar al partido gubernamental.

La Iglesia de la Unificación, conocida por sus ideas profundamente conservadoras, se originó en Corea del Sur y cuenta con un amplio número de seguidores en Japón. Además, cuenta con adeptos a nivel mundial y tiene una sede en la estación de tren de Nara, donde se produjo en 2022 el ataque que acabó con la vida del ex primer ministro japonés Shinzo Abe.

Dicho ataque puso en el punto de mira a la organización después de que saliera a la luz que el principal sospechoso del ataque era el hijo de una mujer que formaba parte de la secta y que, según el propio autor del tiroteo, había sido estafada por la misma.