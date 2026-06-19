El líder de la oposición denuncia el deterioro internacional de Israel con Netanyahu

Archivo - El líder de la oposición israelí, Yair Lapid, gesticula durante su discurso en la concentración en memoria de Rabin. - Europa Press/Contacto/Eyal Warshavsky - Archivo

MADRID 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El líder de la oposición y ex primer ministro israelí, Yair Lapid, ha denunciado el deterioro internacional de Israel bajo el Gobierno del primer ministro, Benjamin Netanyahu, después de las críticas vertidas en las últimas horas desde Estados Unidos y la Unión Europea por su ofensiva continuada en Líbano, poniendo en jaque el acuerdo alcanzado con Irán.

"En las últimas 24 horas, el vicepresidente de Estados Unidos (JD Vance) se enfadó en una rueda de prensa por (Bezalel) Smotrich e (Itamar) Ben Gvir, el ministro de Exteriores (Gideon) Saar cortó los lazos con la Alta Representante de Exteriores de la Unión Europea, y el presidente (Donald) Trump dijo que Netanyahu está siendo irresponsable en Líbano", ha afeado en un mensaje en redes sociales.

"Si no cambiamos rápido a este Gobierno, las relaciones exteriores de Israel se borrarán por completo", ha avisado Lapid, quien ejerció brevemente como primer ministro unos meses a finales de 2022, en el marco del acuerdo de coalición con Naftali Bennett, con el que ha acordado presentarse en una lista conjunta en las elecciones legislativas de octubre a las que también concurrirá Nentanyahu.

El vicepresidente de Estados Unidos sostuvo que Israel no puede resolver sus problemas de seguridad "a base de violencia" y avisó que Donald Trump es "el único jefe de Estado del mundo que mantiene simpatías por la nación de Israel en estos momentos". "Si yo estuviera en el gabinete del Gobierno israelí, no atacaría al único aliado poderoso que me queda en todo el mundo", zanjó.

Mientras, Israel ha anunciado que cortará la comunicación con la Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, después de criticar que comparó a Israel con el régimen del apartheid en Sudáfrica en una reunión en México, algo que la ex primera ministra estonia no ha querido confirmar alegando que no "comenta nada de lo que se haya dicho o no se haya dicho a puerta cerrada".

Lapid ha afilado en las últimas jornadas sus críticas al primer ministro, al que acusa de "perder la guerra" y "colapsar en el momento de la verdad", en una crítica al principio de acuerdo alcanzado por Estados Unidos e Irán para poner fin al conflicto.

La lista conjunta a las próximas elecciones fue confirmada en abril bajo el nombre de Juntos y liderada por Bennett para intentar desbancar a Netanyahu.