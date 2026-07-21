El líder de la oposición turca abandona el CHP para formar un nuevo partido tras la crisis por su destitución

Archivo - Ozgur Ozel, líder del principal partido de la oposición de Turquía, el Partido Republicano del Pueblo (CHP). - Kay Nietfeld/dpa - Archivo

MADRID 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

Ozgur Ozel, el líder del principal partido de la oposición, el Partido Republicano del Pueblo (CHP), ha anunciado este martes su salida de la formación para fundar un nuevo partido político tras la crisis abierta por su destitución después de que un tribunal turco fallara que fue elegido presidente del partido de manera irregular.

Así, ha dado lo que ha descrito como su último discurso como miembro del CHP, en una emotiva despedida con la que ha asegurado que tanto él como la política turca se encuentra en una "encrucijada", según informaciones del diario 'Daily Sabah'.

Al dirigirse a sus seguidores, Ozel ha señalado que la nueva formación "emergerá como el principal partido de la oposición por un gran margen". "Estamos formando un nuevo partido", ha insistido junto a una ferviente audiencia que ha sostenido pancartas en señal de apoyo.

A pesar de abandonar el CHP, Ozel ha explicado que su próximo movimiento político seguirá "comprometido con los principios de la democracia social y de los valores tradicionalmente asociados al partido. "Por supuesto que somos socialdemócratas. Estamos absolutamente comprometidos con los principios de la república y los ideales que nuestro partido defiende", ha dicho.

Asimismo, ha expresado que deja "palabras para la historia" en lugar de pronunciar lo que él denominó como un "discurso histórico" y ha abordado los acontecimientos en el seno del CHP desde noviembre de 2023: "ocuparán un lugar importante en la historia política de Turquía".

"Cuando todo termine, no lo olvidaremos", ha avertido. "Nadie debería pensar que las actitudes, las acciones o las conspiraciones de hoy simplemente se olvidarán con el tiempo", ha afirmado en referencia al anterior líder de la formación, Kemal Kiliçdaroglu, que ha sido restaurado en el cargo tras la destitución de Ozel, en medio de las protestas de sus seguidores, que lo han acusado de traición.

La oposición, con el CHP a la cabeza, ha acusado en varias ocasiones al Gobierno de instrumentalizar el aparato de justicia para silenciar a sus críticos, un 'modus operandi' que también habría afectado a figuras claves de la oposición, como el exalcalde de Estambul Ekrem Imamoglu, que aspiraba a vencer en las urnas al presidente, Recep Tayyip Erdogan.

Imamoglu fue destituido en marzo de 2025 y encarcelado por presuntos cargos de corrupción y despojado de su título universitario, requisito para ser candidato presidencial. El político, encausado por distintos cargos, logró relevancia política a nivel estatal con su cargo como alcalde de Estambul a partir de su victoria en las elecciones municipales de 2019.