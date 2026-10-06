El líder opositor de India se une al movimiento juvenil de "las cucarachas" contra el jefe de la Comisión Electoral

Estudiantes protestan contra el jefe de la Comisión Electoral de India, a 4 de octubre de 2026 - Kabir Jhangiani / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más de 300 diputados han marchado este martes por las calles de Nueva Delhi, la capital de India, abanderados por el líder de la oposición, Rahul Ghandi, para exigir la dimisión del jefe de la Comisión Electoral del país, acusado de intentar manipular el padrón electoral para favorecer al partido del Gobierno indio, el Partido Popular Indio del primer ministro, Narendra Modi.

Las protestas contra Gyanesh Kumar fueron impulsadas este pasado fin de semana por el "movimiento de las cucarachas", un colectivo juvenil encabezado por asambleas de estudiantes que ha logrado un enorme peso social durante este año hasta llegar a forzar incluso este pasado verano la dimisión del ministro de Educación del país tras un escándalo de filtraciones de exámenes.

La iniciativa padronal que abandera Kumar es la llamada Revisión Intensiva Especial, una modificación que endurece los criterios de registro de votantes, según el Gobierno para garantizar la fiabilidad de las elecciones pero, en opinión de la Federación de Estudiantes de India, "corre el riesgo de privar de derechos a amplios sectores de la población, especialmente a comunidades marginadas, incluidos dalits, adivasis, mujeres y otros grupos vulnerables".

Ghandi y el resto de diputados han recorrido esta tarde los escasos cincuenta metros que separan el Parlamento de la Comisión Electoral para exigir la dimisión de Kumar. "Lo que se ha hecho con mi país en una traición a la patria", ha manifestado el líder del Congreso Nacional Indio ante los medios concentrados a la entrada de la sede electoral.

El líder opositor ha terminado incluso retenido temporalmente por la Policía después de subirse a una barrera de seguridad, desde la que comenzó a ondear la bandera del país, frustrado ante la negativa de todos los miembros de la comisión, ha denunciado, a reunirse con él esta tarde para tratar la situación. "Si los representantes electos del Parlamento no podemos reunirnos con la Comisión Electoral, me gustaría saber qué significa esta democracia", ha lamentado.

El caso contra Kumar está ahora mismo en manos del Tribunal Supremo del país, que todavía no ha adoptado ninguna medida al respecto y ha pedido paciencia a la espera de que termine una investigación preliminar sobre esta supuesta manipulación.

La cúpula del Gobierno, mientras, ha guardado relativo silencio y ha dejado las críticas al dirigente opositor en manos de ministros como Shivraj Singh Chauhan, quien ha restado importancia a la protesta de Ghandi, que ha descrito como un intento de "desahogar su frustración después de tantas derrotas electorales".