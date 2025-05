Un líder opositor de Israel carga contra el Gobierno y dice que "no país cuerdo no asesina a bebés como pasatiempo"

Netanyahu y varios ministros critican las palabras de Golan mientras la oposición se distancia y pide que se retracte

MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El líder del partido opositor israelí Los Demócratas, Yair Golan, ha cargado duramente este martes contra el Gobierno de Israel por la ofensiva militar contra la Franja de Gaza y ha sostenido que "un país cuerdo no asesina a bebés como pasatiempo", lo que ha desatado una catarata de críticas contra él desde el Ejecutivo y la oposición.

"Israel está en camino de convertirse en un Estado paria, como Sudáfrica lo fue (durante el Apartheid), si no volvemos a comportarnos como un país en sus cabales", ha indicado en una entrevista concedida a la emisora pública israelí, Kan.

"Un país cuerdo no combate contra civiles, no asesina a bebés como pasatiempo y no se fija como objetivo el expulsar a la población", ha explicado. "Estas cosas son impactantes y no puede ser que nosotros, el pueblo judío, que fuimos sometidos a persecución, pogromos y actos de aniquilación durante toda nuestra historia (...) seamos los que demos pasos que son simplemente inaceptables", ha añadido.

Así, Golan ha recalcado que el actual Ejecutivo, encabezado por Benjamin Netanyahu e integrado por ultraderechistas y ultraortodoxos, "está lleno de tipos que no tienen nada que ver con el judaísmo". "Tipos kahanistas que carecen de inteligencia, moralidad y capacidad para gestionar el país en un momento de emergencia", ha argumentado.

El opositor ha hecho así referencia a la ideología sionista ultraderechista derivada de las posturas defendidas por Meir Kahane, quien abogó durante su vida por un Estado teocrático en el que aquellos que no fueran judíos no tuvieran derecho al voto, al tiempo que sostuvo que los árabes eran enemigos de Israel.

El partido Kach de Kahane llegó a ser ilegalizado en Israel por sus posturas extremistas y fue incluido por Estados Unidos en su lista de entidades terroristas, si bien Otzma Yehudit, una formación que bebe de sus políticas y que está liderada por el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, logró entrar de esa forma en la coalición gubernamental tras las últimas elecciones.

El propio Ben Gvir --junto al ministro de Finanzas, el ultraderechista Bezalel Smotrich-- ha sido uno de los principales defensores de la recrudecer la ofensiva contra Gaza, cortar la ayuda humanitaria a la población y expulsar por la fuerza a los palestinos del territorio, llegando a abandonar temporalmente el Gobierno después de que se pactara un alto el fuego en enero.

Por ello, Golan ha insistido en que este tipo de políticas "son peligrosas para la propia existencia" de Israel. "Es momento de reemplazar lo más rápidamente a este Gobierno para que este guerra pueda llegar a su fin", ha zanjado, provocando una rápida respuesta de Netanyahu, quien le ha acusado de propagar "libelos de sangre".

CRÍTICAS DE NETANYAHU

En este sentido, Netanyahu ha acusado a Golan de "incitación contra los heroicos soldados y contra el Estado de Israel". "Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) son el Ejército más moral del mundo y nuestros soldados combaten en una campaña por nuestra propia existencia", ha explicado a través de un mensaje publicado en su cuenta en la red social X.

"Golan, que anima a negarse a servir (en el Ejército) y que comparó a Israel con los nazis cuando aún vestía el uniforme, ha llegado a un nuevo punto bajo al afirmar que Israel 'asesina a bebés como pasatiempo'", ha apuntado, antes de afirmar que el opositor "se hace eco de los libelos de sangre antisemitas más despreciables". "No hay límites para su bajeza moral", ha aseverado.

En respuesta, el propio Golan ha recurrido a su cuenta en X para explicar que "la intención de sus palabras era clara". "Esta guerra es la materialización de las fantasías de Ben Gvir y Smotrich. Si dejamos que las hagan realidad, nos convertiremos en un Estado paria", ha dicho el jefe de Los Demócratas.

"Es momento de que tengamos una columna de acero forjado. Debemos defender los valores como Estado sionista, judío y democrático", ha manifestado. "Ya intentamos el método de (el exministro Benjamin) Gantz de alabar a Netanyahu, Smotrich y Ben Gvir, y fracasó", ha argumentado.

De esta forma, ha apuntado que "los combatientes de las FDI son héroes, pero los ministros del Gobierno son corruptos". "Las FDI son morales y el pueblo es honesto, pero el Gobierno es corrupto. La guerra debe terminar, los secuestrados deben volver e Israel debe ser restaurado", ha apostillado.

UNAS DECLARACIONES CONDENADAS POR VARIOS MINISTROS

Sin embargo, las palabras de Golan han sido recibidas con una oleada de críticas desde todo el espectro político, desde Ben Gvir al propio Gantz, quien en la actualidad lidera el partido opositor Unidad Nacional, uno de los más importantes en Israel.

Así, Ben Gvir ha afirmado en su cuenta en X que "los únicos pasatiempos de Yair Golan son los libelos de sangre antisemitas contra el Estado de Israel", mientras que Smotrich ha puntualizado que "todo sionista decente, ético y moral debe renunciar a Golan y sus acciones y dejar claro que hay líneas rojas que no deben ser cruzadas".

"Yair Golan miente a sabiendas, difama a Israel y a las FDI y se une a los libelos de sangre de nuestros mayores enemigos, a los que da una espada para matarnos", ha dicho, antes de afirmar que Golan respalda "desde hace muchos años" al movimiento Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS).

El ministro de Defensa, Israel Katz, ha afirmado que "cualquiera que haya comparado a la sociedad israelí en el pasado con el régimen nazi y que ahora difama al Estado de Israel y a las FDI en un momento de guerra debe caer en el ostradcismo", en referencia a Golan, según ha recogido el diario 'The Times of Israel'.

A las críticas se ha sumado el ministro de Exteriores, Gideon Saar, quien ha acusado también a Golan de "libelos de sangre contra el Estado de Israel y su Ejército". "Las palabras de Golan sin duda echarán más leña al fuego del antisemitismo en el mundo, en un momento en el que Israel lucha por su vida ante una coalición que trabaja para destruirlo", ha argüido en X.

Asimismo, el ministro de Comunicaciones, Shlomo Karhi, ha recurrido igualmente a su cuenta en la citada red social para tildar al opositor de "terrorista" que "sabotea los esfuerzos para lograr los objetivos de la guerra, la seguridad de los combatientes de las FDI y la democracia israelí".

LA OPOSICIÓN SE DESMARCA

Por su parte, Gantz ha pedido a Golan que "se retracte y se disculpe con los combatientes de las FDI" por sus "declaraciones indignantes, falsas y extremas", que "ponen en peligro la libertad de los heroicos" militares que participan en la ofensiva en Gaza, lanzada tras los ataques del 7 de octubre de 2023.

"Los soldados de las FDI no 'matan bebés' como pasatiempo", ha señalado en su cuenta en X, donde ha defendido que "el Estado de Israel ha estado sumido en una guerra justa desde su fundación y actúa en línea con las normas internacionales y los más altos valores morales".

"Alguien como Golan, quien fue 'número dos' del Estado Mayor del Ejército, lo sabe. Vuelve a la razón, Yair, y pide disculpas. No es demasiado tarde", ha señalado, una opinión compartida por el también opositor Yair Lapid, líder de Yesh Atid, quien ha dicho en X que los militares "son héroes".

De esta forma, Lapid ha puntualizado que "la afirmación de que matan bebés como pasatiempo es errónea y es un regalo para nuestros enemigos". "Apoyo a las FDI y a sus combatientes y condeno las declaraciones (emitidas por Golan)", ha manifestado el opositor y ex primer ministro de Israel.

El líder del opositor Yisrael Beitenu, Avigdor Lieberman, antiguo aliado de Netanyahu, ha señalado que "las FDI son el Ejército más moral en el mundo". "Cualquier afirmación contra ellas daña a nuestros soldados y a la seguridad del Estado", ha indicado, sumándose a las críticas contra Golan.