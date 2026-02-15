El líder opositor paquistaní Imran Jan entra en el hospital para recibir tratamiento por su pérdida de visión

Partidarios del ex primer ministro de Pakistán, Imran Jan - Europa Press/Contacto/Hussain Ali

MADRID 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El encarcelado ex primer ministro y líder opositor paquistaní Imran Jan ha sido ingresado en un hospital para recibir tratamiento por la pérdida grave de visión que, según abogados y familia, lleva padeciendo desde hace meses y que ha generado la enésima ola de movilizaciones de sus simpatizantes y su partido, el Movimiento por la Justicia de Pakistán (PTI).

"Dada su salud", ha confirmado el ministro de Asuntos Parlamentarios, Tariq Fazal Chaudhry, "se ha decidido su traslado al hospital, así como la formación de una junta médica para evaluar su seguimiento".

Los abogados del encarcelado ex primer ministro aseguran que su cliente ha perdido el 85% de la visión en su ojo derecho en lo que su familia ha denunciado como una consecuencia de la falta de cuidados médicos imprescindibles dada la situación de confinamiento en solitario en la que se encuentra el líder opositor.

Jan cumple condena por una multitud de casos de corrupción que el exmandatario ha descrito como una persecución política liderada por su rival y primer ministro del país, Shehbaz Sharif, el Ejército y potencias occidentales como Estados Unidos.

Chaudry ha asegurado que Jan goza de los máximos privilegios y cuidados en la prisión y espera que esta hospitalización despeje cualquier duda de maltrato. Hay que añadir no obstante que el ministro ha recordado que exámenes previos realizados a Jan durante las últimas semanas no han revelado ningún tipo de problema médico y que la hermana del líder opositor tampoco mencionó esta ceguera cuando visitó a Jan el 2 de diciembre en la cárcel.

"El Gobierno prioriza el humanitarismo y los requisitos legales. Es responsabilidad del gobierno proporcionar instalaciones a todos los presos de conformidad con la ley", ha añadido en un mensaje publicado en redes sociales.