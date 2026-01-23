El líder del Partido Comunista de Vietnam es reelegido por unanimidad hasta 2031

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, interviene en el Congreso Nacional del partido en Hanoi. - Europa Press/Contacto/VNA

MADRID, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, ha sido reelegido por unanimidad para un nuevo mandato al frente del partido único, por lo que controlará el puesto más relevante de la política de Vietnam hasta 2031.

El Comité Central del partido ha renovado por consenso de sus 180 miembros el liderazgo de Lam, que anteriormente ocupó durante unos meses la Presidencia del país y desde agosto de 2024 asumió como secretario general del Partido Comunista de Vietnam tras el fallecimiento de Nguyen Phú Trong.

En su discurso tras ser reelegido, Lam ha dedicado su intervención a defender la "construcción y rectificación del Partido", apostando por que el partido sea "limpio y fuerte". En un discurso marcado por la lucha contra la corrupción, ha prometido combatir "la compra de cargos y la compra de poder".

En un llamamiento a "la unidad y la solidaridad" dentro de la formación, ha insistido en el "fortalecimiento de la disciplina del Partido y la autoridad de la ley, mejorando los mecanismos de control del poder, previniendo y combatiendo con determinación la corrupción, el despilfarro y las prácticas negativas".

El dirigente vietnamita ha prometido practicará la austeridad y se opondrá a la "ostentación y al formalismo", al tiempo ha indicado que "asignará las personas adecuadas a las tareas adecuadas", usando criterios como el rendimiento y la confianza pública.

Lam ha prometido valorar "a personas íntegras y con talento", "que se atrevan a actuar, sepan cómo hacerlo y puedan obtener resultados", insistiendo en que descartará a "los oportunistas, a quienes eluden sus responsabilidades y a quienes no cumplen lo que prometen".

El Comité celebrado en Hanói ha elegido además a los 19 miembros del Politburó, entre los que solo se encuentra una mujer, Bui Thi Minh Hoai -- al frente del Frente de la Patria de Vietnam, la organización que coordina los movimientos de masas progubernamentales--, y distintos cargos militares.