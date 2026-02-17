El líder del Partido Nacionalista de Bangladesh jura el cargo como nuevo primer ministro

El líder del Partido Nacionalista de Bangladesh (BNP), Tarique Rahman. - Europa Press/Contacto/Abu Sufian Jewel

MADRID 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El líder del Partido Nacionalista de Bangladesh (BNP), Tarique Rahman, ha jurado este martes el cargo de primer ministro del país a medida que se conforma el nuevo Gobierno y que los diputados asumen sus respectivos escaños tras las elecciones celebradas la semana pasada, las primeras desde la caída en 2024 del Gobierno de la ex primera ministra Sheij Hasina.

Rahman coge así el testigo del hasta ahora primer ministro de transición, el Nobel de la Paz Muhamad Yunus, en un país de unas 170 millones de personas. Asimismo, un total de 25 ministros han jurado sus cargos en el marco de una ceremonia en Daca, la capital del país, según informaciones del diario 'The Star'.

Todos ellos han participado en el evento, que ha tenido lugar poco después de que los diputados juraran el cargo ante el jefe de la Comisión Electoral, Nasir Uddin, y eligieran a Rahman como candidato, tal y como establece la legislación del país.

Rahman, de 60 años, preside el BNP y forma parte de una de las dinastías políticas más importantes del país. Su formación se hizo con una amplia victoria en los comicios y obtuvo 212 diputados frente a los 76 de la alianza encabezada por el Jamaat-e-Islami --de un total de 300 escaños--.

"Esta victoria pertenece al pueblo que aspira a una democracia y que se ha sacrificado", ha afirmado Rahman, al tiempo que ha explicado que esta nueva senda "está a punto de comenzar". "La situación está marcada por una economía frágil propiciada por un régimen autoritario, unas instituciones debilitadas y un deterioro del Estado de Derecho", ha aseverado.

Además, ha prometido restaurar la estabilidad y propiciar un crecimiento económico tras meses de crisis. Por ello, ha instado a todos los partidos a permanecer unidos en un país polarizado por años de rivalidades.