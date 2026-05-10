El líder del Polisario asegura a Guterres que sus fuerzas están actuando "en legítima defensa" contra Marruecos

Archivo - Brahim Ghali - Europa Press/Contacto/LucĂ�ÂŤA Godinez - Archivo

MADRID, 10 May. (EUROPA PRESS) -

El líder del Frente Polisario y presidente de la autoproclamada República Árabe Saharaui Democrática, Brahim Ghali, ha enviado este domingo una carta al secretario general de la ONU, António Guterres, para defender que el reciente ataque contra las bases marroquíes de Esmara, en el Sáhara Occidental, es un acto de legítima defensa frente a las constantes violaciones del derecho Internacional, ha denunciado, perpetradas por Marruecos.

"Este acto de agresión perpetrado por el Estado marroquí ha obligado al pueblo saharaui a ejercer su legítimo derecho a la legítima defensa y a la resistencia contra la ocupación, un derecho consagrado en resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas", ha explicado Ghali antes de lamentar las condenas internacionales al ataque, unas "declaraciones irresponsables e inexactas de ciertos gobiernos, que buscan engañar a la opinión pública y ocultar la realidad sobre el terreno en el Sáhara Occidental ocupado".

Las condenas al ataque "alientan directamente a la potencia ocupante marroquí a consolidar aún más su ocupación ilegal de nuestro territorio por la fuerza, reprimir a nuestro pueblo y negarle su derecho inalienable a la autodeterminación y la independencia", ha añadido Ghali.

El presidente de la RASD se dirige a Guterres consciente de que ahora mismo potencias como Estados Unidos o la antigua potencia colonial, España, tratan la cuestión a partir de la Resolución 2797 de Naciones Unidas, que contempla el plan de autonomía marroquí para el Sáhara como base de negociación, en contra de la postura de autodeterminación saharaui.

Ghali ha acusado a Marruecos de violar el alto el fuego de 1991 el 13 de noviembre de 2020, "cuando sus fuerzas ocuparon ilegalmente más territorio saharaui y construyeron un nuevo muro de arena de aproximadamente 20 kilómetros de longitud en Guerguerat, reforzando su presencia en una superficie de aproximadamente 40 kilómetros cuadrados dentro de la zona de amortiguación".

Ghali ha recordado que esta acusación figura en informes de la ONU firmados por Guterres e insiste en que "las fuerzas de ocupación marroquíes han utilizado sistemáticamente todo tipo de armas letales, incluidos drones, para asesinar a sangre fría a decenas de civiles inocentes".

"Quienes se preocupan sinceramente por la estabilidad del Norte de África deben comprender que una paz justa y duradera en nuestra región jamás podrá lograrse recompensando a la potencia ocupante. Por el contrario, solo podrá lograrse defendiendo el derecho inalienable del pueblo saharaui a la autodeterminación y la independencia. Esta es la única vía eficaz para alcanzar una paz justa y duradera", ha concluido Ghali.