El líder republicano en la Cámara de Representantes estima que el cierre del Gobierno se alargará hasta el martes

MADRID 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El cierre parcial del Gobierno estadounidense se extenderá, por lo menos, hasta el martes, después de que la bancada demócrata de la Cámara de Representantes haya rechazado adoptar por la vía rápida el paquete de financiación aprobado el viernes por el Senado tras un acuerdo que divide el conjunto de leyes para otorgar fondos a los programas de Seguridad Nacional por apenas dos semanas, a fin de negociar mientras tanto las disposiciones de un Departamento en el punto de mira por las redadas antimigratorias en Minnesota.

"Estoy convencido de que terminaremos esto para el martes", ha afirmado el presidente de la Cámara, Mike Johnson, en declaraciones a los medios recogidas en su web institucional en las que ha apuntado que la bancada republicana deberá aunar voluntades para aprobarlo por su cuenta, después de que el líder de la minoría demócrata, Hakeem Jeffries, haya indicado que su partido no se comprometería a proporcionar los votos necesarios para aprobar el paquete de financiación mediante un proceso acelerado, la alternativa por la que se inclinaba Johnson a fin de limitar lo máximo posible la duración del cierre.

Al hilo, el responsable parlamentario ha manifestado "no entender por qué alguien tendría problemas" para apurar el procedimiento, alegando que "son los proyectos de ley que ya se han aprobado" previamente. Asimismo, ha criticado la postura demócrata con los fondos de Seguridad Nacional, alegando que el proyecto de ley en cuestión destina 20 millones de dólares (17 millones de euros) para colocar cámaras corporales a los agentes federales de inmigración y aduanas, una de las medidas reclamadas por el Partido Demócrata.

Pese a ello, Johnson ha subrayado que "independientemente de lo que hagan (los congresistas) con el proyecto de ley actual del Departamento de Seguridad Nacional, esas operaciones continuarán", en alusión a las redadas antimigratorias ejecutadas por las autoridades federales en todo el país.

En concreto, el dirigente republicano ha aludido a la campaña desarrollada en el estado de Minnesota, donde estas operaciones han dejado a dos estadounidenses muertos a tiros a manos de agentes federales, y ha celebrado como "un gran acierto" el nombramiento del 'zar de las fronteras', Tom Homan, para dirigirlas en sustitución del jefe de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino. Según Johnson, Homan ha transmitido al líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, que "le parecen bien" varias medidas reclamadas por su bancada, como la de las cámaras corporales.

Sus palabras llegan en el marco de un nuevo cierre gubernamental de la Administración de Donald Trump que el Partido Republicano no ha logrado acortar frente a una minoría demócrata que, según ha manifestado en la cadena ABC su líder mantiene que "el Departamento de Seguridad Nacional necesita una reforma drástica". Con todo, la situación se podría desbloquear a inicios de semana, como ha señalado Johnson, con lo que el cierre apunta a ser mucho menor que el finalizado el 13 de noviembre de 2025 y que sentó el récord como el cierre del Gobierno federal más largo de la historia del país con 43 días.