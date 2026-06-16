El líder de los socialdemócratas lituanos anuncia que será nuevo primer ministro tras la crisis de coalición

Archivo - Inga Ruginiene. - Olga Posa·kova/Lithuanian Parli / DPA - Archivo

MADRID 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El líder de los socialdemócratas de Lituania (LSDP), Mindaugas Sinkevicius, ha anunciado este martes que asumirá como nuevo jefe de Gobierno tras la crisis de la coalición, de la que sale al ultraderechista Amanecer de Nemunas, y sustituye así a Inga Ruginiene, quien ha permanecido menos de un año en el cargo.

"Confirmo mi determinación de sumir la responsabilidad de formar un nuevo gobierno y servir como primer ministro", ha anunciado en redes sociales, donde ha prometido que el próximo gabinete se centrará en "los problemas más importantes" que afectan a los lituanos, entre ellos el alto coste de vida y la desigualdad.

Además de hacer frente a estos problemas de a pie y reforzar los servicios y la administración pública, Sinkevicius ha incidido también en la necesidad de plantear una política exterior lituana más "activa, consistente y orientada a resultados concretos" para responder de mejor manera al "aumento de la tensión geopolítica".

Se prevé que el nuevo gobierno, que se anunciará en los próximos días, incluya al menos cuatro cambios ministeriales, entre ellos los de Energía, Sanidad y Agricultura, que pasarían a manos de Demócratas por Lituania, la formación de corte progresista que sustituye a Amanecer de Nemunas en la nueva coalición.

La nueva coalición quedará así conformada por el LSDP, la Unión de Agricultores y Verdes y este Demócratas por Lituania, quienes junto suman 75 de los 141 escaños del Seimas, el Parlamento unicameral del país báltico.

Ruginiene, a quien se había amenazado esta semana con una moción de censura, finaliza así mandato menos de un año después y marcado por diferentes polémicas, entre ellas su gestión de la filtración de datos personales que afectó al Centro de Registros, pero también por infringir la ley al llevar consigo a familiares a viajes oficiales, como el que realizó a Italia y al Vaticano en marzo de este año.