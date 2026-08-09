El líder supremo iraní se reúne con el presidente del país tras semanas de comentarios sobre su crítico estado de salud

Archivo - Procesionarios en Irán sujetan retratos del fallecido gran ayatolá iraní Alí Jamenei y su hijo Mojtaba - Mohammed Zahid/Jna Press/Nexpher / DPA - Archivo

MADRID, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, ha mantenido este domingo un encuentro con el presidente del país, Masud Pezeskhian, en una reunión de cariz militar y económico con un trasfondo clave: los comentarios que llevan recorriendo el país desde hace semanas y que apuntan a que Jamenei se encontraría, en realidad, en estado crítico desde el bombardeo israelí que mató a su padre el pasado 28 de febrero, en el estallido de la guerra de Irán.

Una de las pocas informaciones en firme fue la que proporcionó el embajador iraní en Chipre, Alireza Salarian, al diario británico 'The Guardian'. "Sé que resultó herido en el ataque y que se encuentra en el hospital", explicó Salarian en una entrevista publicada el 11 de marzo, dos semanas después del bombardeo que mató a Alí Jamenei y a media familia en su complejo de Teherán.

Sobre la conversación entre Pezeshkian y Jamenei, la radiotelevisión oficial iraní, IRIB, se ha limitado a comentar que ambos líderes han intercambiado "opiniones en detalle sobre los problemas y desafíos del país, especialmente sobre la satisfacción de las necesidades básicas de la población" así como "la situación actual de la guerra y su futuro".

Ambos han tratado también "los avances en el ámbito militar, las soluciones para garantizar los recursos y gestionar los gastos en riales, divisas y energía, así como la interacción económica con el extranjero".

Prácticamente al mismo tiempo que se ha dado a conocer la reunión, la agencia de noticias iraní Mizan, vinculada a la Judicatura del país, ha publicado una declaración de uno de los comandantes de los Basij, la fuerza paramilitar iraní al servicio del ayatolá, quien asegura que en la próximas horas publicará imágenes del líder supremo "entre el pueblo, paseando por la calle, y reunido con los comandantes de las Fuerzas Armadas", sin dar más detalles.