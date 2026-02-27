El líder de los talibán paquistaníes ordena el comienzo de una campaña de atentados

Archivo - Imagen de archivo de fuerzas de seguridad paquistaníes - Europa Press/Contacto/Hussain Ali - Archivo

MADRID 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El líder de los talibán paquistaníes, Nur Wali Mehsud, ha anunciado este viernes el comienzo de una campaña de atentados dentro del país en "defensa del Emirato Islámico de Afganistán", el nombre oficial del régimen fundamentalista talibán, en un nuevo recrudecimiento de las hostilidades que han estallado este viernes con el Ejército paquistaní.

"Emitimos una orden especial a todos los muyahidines presentes en las líneas del frente para llevar a cabo feroces ataques en todo Pakistán en respuesta al reciente bombardeo de Afganistán por parte del ejército anti-islámico que se está imponiendo en Pakistán, para quebrar la fuerza del enemigo y expresar en la práctica nuestro apoyo hacia el vecino país islámico de Afganistán", reza el comunicado publicado por los medios paquistaníes.

"Dado que la importancia de los medios de comunicación es muy alta en la situación actual, haz un video de tus operaciones y publícalo inmediatamente en las redes sociales", ordena la cúpula de Tehrik e Taliban Pakistan (TTP).

El Gobierno de Pakistán ha declarado a primera hora de este viernes una "guerra abierta" con los talibán tras una oleada de ataques de las fuerzas afganas durante la jornada del jueves, que han llevado a Islamabad a lanzar bombardeos contra la capital afgana y otras ciudades como Kandahar.

Las hostilidades han estallado días después de que las autoridades de Afganistán denunciaran ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas unos bombardeos ejecutados por Pakistán contra el país y aseguraran los ataques se saldaron con la muerte de más de una decena de civiles. Islamabad argumentó que los ataques aéreos fueron lanzados "campamentos y escondites terroristas" de TTP y del grupo yihadista Estado Islámico, en una operación de respuesta a los recientes ataques suicidas que han tenido lugar en suelo paquistaní.