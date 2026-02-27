Guerra Pakistán - Afganistán, en directo: última hora del intercambio de bombardeos y ofensivas

This photo taken on the morning of Feb. 27, 2026 shows a city view of Kabul, Afghanistan. - LI ANG / XINHUA NEWS / CONTACTOPHOTO
MADRID 27 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Pakistán ha bombardeado la capital de Afganistán, Kabul, además de otras localidades, según ha anunciado en la madrugada de este viernes, cuando se ha atribuido la muerte de al menos "133 talibán afganos" en un conflicto que el ministro de Defensa pakistaní, Jawaya Asif, ha calificado ya como una "guerra abierta" con Afganistán.
