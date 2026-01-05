El líder talibán prohíbe por decreto las acusaciones y críticas públicas a autoridades

Archivo - Bandera talibán - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

MADRID 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El líder supremo talibán, Hibatulá Ajundzada, ha emitido un decreto por el que prohíbe las "acusaciones infundadas" y las "críticas públicas" contra las autoridades talibán tanto a nivel individual como a través de medios de comunicación.

Ajunzada apela a las enseñanzas y tradición islámicas recogidas en la 'sharia' para avalar la medida, que, advierte, si se incumple tendrá castigo, informa la televisión en pashtún Amu TV. La norma será de aplicación para toda la población, incluidos los miembros de los talibán y trabajadores de medios de comunicación.

En un segundo decreto, Ajundzada ha anunciado que se prorroga de 72 horas a diez días el periodo máximo de detención de un sospechoso sin presentar cargos. "Nadie puede liberar a un detenido sin una orden judicial", destaca el decreto, recogido en la web del Ministerio de Justicia talibán.

Hasta ahora, la Policía podía poner en libertad a un detenido si consideraba que no había pruebas suficientes para presentar cargos. Los fiscales también tenían autoridad para liberar a detenidos.

El decreto veta expresamente las torturas o maltratos de detenidos y especifica que solo un tribunal islámico puede imponer castigos físicos. "Debe evitarse toda forma de tortura durante la detención, ya que la autoridad de imponer castigos reside únicamente en el tribunal", señala.

Los talibán han impuesto la 'sharia' o ley islámica tras su vuelta al poder en 2021, con la toma de Kabul en una ofensiva militar. Organizaciones de Derechos Humanos han criticado las leyes talibán y han denunciado que, entre otras restricciones, prohíben a las mujeres estudiar educación secundaria o superior.