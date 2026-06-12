El líder turcochipriota apoya las amenazas de Erdogan frente a la cooperación militar entre Chipre e Israel

Archivo - El líder turcochiriota Tufan Erhurman. - Europa Press/Contacto/Andreas Manoli - Archivo

MADRID 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la entidad turcochipriota de Chipre, Tufan Erhurman, ha respaldado este viernes las amenazas del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, sobre tomar medidas "contundentes" ante "cualquier acción que haga peligrar los derechos e intereses de Turquía y los turcochipriotas, ante el aumento de la cooperación militar entre Israel y Chipre, afirmando que son unas declaraciones "acertadas".

En una rueda de prensa recogida por el diario turco 'Hurriyet', Erhurman ha valorado las declaraciones de Erdogan, incidiendo en que cualquier medida destinada a excluir a la población turcochipriota está destinada al fracaso. "No puede dar resultados", ha indicado el presidente de la República Turca del Norte de Chipre, que internacionalmente solo reconoce Turquía.

De esta forma ha defendido los contactos permanentes con Ankara respecto a la situación en la isla y, aunque ha dicho que las autoridades tiene la firme voluntad de alcanzar un acuerdo sobre el status de Chipre, ha indicado que las negociaciones no se llevaban "por el simple hecho de negociar".

Erdogan lanzó un mensaje de advertencia esta semana a Chipre e Israel por sus crecientes lazos militares, amenazando con tomar medidas si se pone en peligro a la comunidad turcochipriota. "Si se amenazan los derechos de estas poblaciones, quiero que sepan que nuestra respuesta será clara y muy firme", aseguró en un discurso ante los diputados de su formación, el Partido Justicia y Desarrollo (AKP).

Chipre se encuentra dividida desde que en 1974 el Ejército turco ocupara la parte norte --el 36,2% de su territorio-- tras un golpe de Estado instigado por la junta militar en el poder en Grecia, que justifica para proteger a la población turca de la isla.