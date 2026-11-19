Rueda de prensa de la Coalición de Voluntarios. - Kay Nietfeld/dpa

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los líderes de la Coalición de Voluntarios para Ucrania han reafirmado este jueves su apoyo al presidente de Ucrania, Volodmir Zelenski, para lanzar unas negociaciones que propicien una paz "justa" y eleven la seguridad del continente europea, reafirmando el papel de la OTAN, ante las demandas de Rusia que durante la cumbre trilateral en China ha reiterado sus exigencias maximalistas y achacado a Kiev y Europa la falta de avances para el fin de la guerra.

"Queremos una paz para Ucrania. Una paz que sea justa y duradera. Queremos más seguridad, y no menos, para Europa y para el mundo. Y trabajamos para conseguirlo con medidas concretas y con un rumbo muy claro. Apoyaremos a Kiev durante todo el tiempo que sea necesario", ha afirmado el canciller alemán, Friedrich Merz, al término de la cita que ha reunido a 40 delegaciones aliadas de Kiev.

MERZ VE A EUROPA IMPRESCINDIBLE EN LAS CONVERSACIONES

Merz ha señalado que los europeos estarán presentes en las futuras negociaciones y avisado de que solo se llegará a buen puerto si tanto europeos como ucranianos están en la mesa. "Las negociaciones solo podrán tener éxito si Ucrania y Europa participan conjuntamente. Un formato como el de Yalta no hará posible la paz", ha incidido, en unas declaraciones que llegan el mismo día que el presidente estadounidense, Donald Trump, se ha reunido con el presidente ruso, Vladimir Putin, y el presidente chino, Xi Jinping, en una cumbre con ecos a la conferencia que marcó el devenir geopolítico tras la Segunda Mundial.

Es más, como canciller alemán, ha recordado que la conferencia de Yalta llevó a la división de Europa y la construcción del Muro de Berlín que separó la capital alemana durante 41 años. Y en una semblanza de aquellos tiempos ha instado a Putin que "ponga fin a la guerra en Ucrania y permita pasar juntos a buscar soluciones diplomáticas".

Merz ha incidido en que "está en juego la seguridad" de todo Europa por lo que ha revindicado la ayuda militar continua a Kiev incidiendo en que la ayuda no tiene como fin prorrogar la guerra sino "poner fin" a la misma al reforzar la posición de Ucrania.

"Contribuimos para que Ucrania pueda defenderse eficazmente mientras tenga que hacerlo. Prestamos esta ayuda para hacer posibles las negociaciones de paz y para que Ucrania pueda afrontarlas desde una posición de fuerza", ha indicado, señalando que los ataques ucranianos contra el Puente de Crimea "constituye una clara advertencia y una señal evidente de la debilidad de Rusia".

Sobre las negociaciones, el canciller ha indicado que el grupo de apoyo a Ucrania tiene "una idea clara de cómo debe ser la paz", afirmando que los europeos están listos para unas conversaciones en las que participen Ucrania, Rusia, Estados Unidos y Europa con el objetivo de lograr una "una Ucrania soberana en una Europa segura".

Merz ha señalado que la línea de contacto debe ser la referencia para la "delimitación territorial", y que Ucrania debe poder seguir su camino hacia Europa, contar con ayuda para la reconstrucción, mientras que Rusia, a cambio, pueden ver el "levantamiento gradual y condicionado" de las sanciones.

Para evitar la repetición de la invasión, los socios europeos de Ucrania han insistido en que Kiev reciba "sólidas garantías de seguridad". "Esto tendrá repercusiones para la seguridad euroatlántica. Será una cuestión que deberá abordarse en las negociaciones", ha indicado.

Merz ha indicado asimismo que lo primero debe ser pactar la paz en Ucrania, para luego estudiar acuerdos sobre la seguridad euroatlántica, después de que Rusia haya puesto sobre la mesa la arquitectura de seguridad europea sin parar los ataques a Ucrania. "Moscú sabe que sus exigencias maximalistas de diciembre de 2021 no son realistas", ha señalado, para reconocer que se pueden abrir los canales con Rusia para reducir riesgos de seguridad y elevar la transparencia.

"Tras alcanzar la paz en Ucrania, Europa deberá ser más segura que antes. Por eso apostamos por una OTAN más fuerte y más europea. En última instancia, esto también redunda en la seguridad de Rusia", ha incidido, reiterando el papel central de la Alianza Atlántica en la seguridad del continente europeo.

De su lado, el presidente ucraniano ha insistido en que Europa debe estar en las conversaciones, algo que según ha dicho, entiende igualmente Washington. "Debe celebrarse una reunión a cuatro bandas entre Ucrania, Europa, Estados Unidos y Rusia. Para nosotros, esto es de enorme importancia", ha señalado.

Zelenski ha instado a dar pasos conjuntos con europeos y norteamericanos para que Moscú se "implique seriamente" en el proceso de negociaciones. "Es importante y de gran valor, y que no se limite a hacer perder el tiempo. Esto es muy importante para nosotros porque la gente está muriendo y no queremos que Rusia prolongue todo esto durante el invierno", ha dicho.

Así ha subrayado la necesidad de "ejercer presión" contra Moscú tanto por parte de Europa como de Estados Unidos y que haya claras garantías de seguridad para Ucrania en el futuro posguerra. "La mejor garantía de seguridad para Ucrania y, en realidad, para toda Europa, es la pertenencia a la OTAN. Precisamente la OTAN y la Unión Europea deben constituir los pilares de la arquitectura de seguridad europea", ha incidido, apuntando a su adhesión a la alianza.

"Todos estamos llegando a esta conclusión. Y precisamente esta es la respuesta a cómo debemos hacerlo. Queremos que no haya más guerras en Europa", ha resumido.

MACRON VE NECESARIO EL DEBATE SOBRE LA ENTRADA DE UCRANIA EN LA OTAN

De su lado, el presidente francés, Emmanuel Macron, ha instado a que todos los miembros de la Coalición de Voluntarios hagan "todo lo posible" para proporcionar a Ucrania las capacidades que necesita para resistir ante la oleada de ataques rusos.

Macron ha defendido que las garantías de seguridad están planificadas y los países de la coalición "están dispuestos a desplegar tropas en territorio ucraniano después de la paz". "Este esquema sigue siendo válido. Es el que garantiza nuestra seguridad", ha añadido.

Ante las demandas de Rusia, el dirigente hsalo ha señalado que resulta "necesario" volver a abrir el debate sobre la cuestión de la adhesión de Ucrania a la OTAN. "Considero que este es el momento adecuado. Esta posibilidad quedó descartada durante el primer semestre de 2022, en un contexto que era completamente diferente", ha explicado para defender que Ucrania será un país "con un equipamiento militar muy importante y un Ejército numeroso" si se suma a la OTAN por lo que la seguridad a largo plazo de Europa resulta "pertinente" su entada en el bloque militar.

El primer ministro de Reino Unido, Andy Burnham, ha valorado el trabajo en el seno de la Coalición de los Voluntarios "durante todo el tiempo que sea necesario" para apoyar a Kiev. "Espero que este mensaje llegue con toda claridad a Moscú: durante todo el tiempo que haga falta, estaremos al lado de Ucrania", ha recalcado.

Burnham ha incidido en que ahora mismo la solidaridad es "la mayor arma" que tiene el continente ante el desgaste prolongado de la ofensiva rusa. Antes de la cumbre, el líder británico ha confirmado un nuevo paquete de 260 millones de libras, unos 310 millones de euros, que incluye más de un millar de drones de largo alcance. El paquete incluirá drones de ataque capaces de transportar ojivas pesadas, lo que permitirá a Ucrania atacar instalaciones de producción militar y otros objetivos militares legítimos situados muy por detrás de las líneas del frente.