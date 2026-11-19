El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, junto al canciller alemán, Friedrich Merz, durante la cita en Berlin. - Bernd von Jutrczenka/dpa

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha subrayado como prioridad para Kiev la defensa antiaérea y parar el conflicto antes de reunirse con los líderes de la Coalición de Voluntarios en Berlín, donde el canciller alemán, Friedrich Merz, recibe al presidente francés, Emmanuel Macron, el primer ministro británico, Andy Burnham, o la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, además de los enviados de Estados Unidos, Steve Witkoff y Jared Kushner.

"Llegamos a Berlín con nuestro equipo. Se avecina la reunión de la Coalición de Voluntarios. Estarán representados más de 40 socios, incluido el equipo del presidente estadounidense", ha afirmado el dirigente ucraniano tras aterrizar en Alemania para la cita internacional.

"Las prioridades de Ucrania son reforzar nuestra defensa aérea, el apoyo energético y financiero, la vía diplomática y los próximos pasos para poner fin a la guerra y garantizar la seguridad", ha afirmado a su llegada.

"Estamos haciendo todo lo posible para garantizar la plena participación de Europa en el proceso de negociación y para que estas reuniones sean productivas", ha indicado en un mensaje en redes sociales.

Zelenski ha subrayado que en la capital germana tendrá ocasión de mantener reuniones bilaterales con socios europeos incluyendo Merz. Otra reunión tendrá a los enviados estadounidenses y a los asesores de seguridad nacional europeos.