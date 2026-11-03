Líderes del bloque opositor en Israel se reúnen para tantear un Gobierno alternativo a Netanyahu

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, durante la jornada electoral. - Yonatan Sindel / Zuma Press / Europa Press

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los líderes de los partidos del bloque opositor en Israel mantienen este martes una reunión conjunta para tantear un Gobierno alternativo al del primer ministro, Benjamin Netanyahu, ante la voluntad común de formar un Ejecutivo que saque al líder del Likud del poder y evite nuevas elecciones.

La cita reúne al líder opositor, Gadi Eisenkot, cuyo partido Yashar obtuvo 21 escaños y quedó como segunda fuerza política del país, con sus potenciales aliados de B'Yachad, Naftali Bennett y Yair Lapid; y Los Demócratas, Yair Golan; así como Avigdor Lieberman, de Yisrael Beitenu.

Antes de la reunión, Lieberman ha insistido en formar un Gobierno alternativo a Netanyahu, aunque ha incidido en su tesis de no contar con partidos árabes en el seno del Ejecutivo. "Debemos prevenir nuevas elecciones", ha señalado el dirigente israelí en un mensaje en redes sociales, un día después de confirmar su apoyo a Eisenkot; un movimiento clave que incrementa la posibilidad de que exjefe del Estado Mayor de recibir el mandato de parte del presidente de Israel, Isaac Herzog.

En todo caso Lieberman, exaliado de Netanyahu que ocupó la cartera de Defensa y de Exteriores Israel en gobiernos encabezados por el líder del Likud, ha incidido en que la alternativa se conforme sin los partidos árabes Raam y Lista Conjunta, pese a que juntos lograron unos resultados históricos con 19 escaños que les dan un papel de bisagra.

"En la situación política creada hay suficiente espacio para maniobrar, y con una navegación correcta es posible formar rápidamente un Gobierno funcional y estable sin Raam y la Lista Conjunta", ha expuesto.

Esta tesis choca con la posición de Los Demócratas, cuyo dirigente, Yair Golan, se ha reunido este mismo martes con los líderes de la Lista Conjunta, Yusef Jabarin y Ahmad Tibi, en un primer contacto desde las elecciones de hace una semana, ha informado el propio partido en un comunicado.

Los dirigentes políticos debatieron "la coordinación entre las facciones y los pasos necesarios para usar la mayoría parlamentaria para reemplazar" al Ejecutivo de Netanyahu, así como "asuntos clave" para la población árabe, en el marco de la coordinación "con la voluntad de formar un Gobierno de cambio".

Además, en declaraciones recogidas por 'The Times of Israel' antes del encuentro, Lapid ha incidido en la necesidad de acelerar el proceso para formar un Gobierno en Israel ante los "intentos graves y peligroso de socavar el resultado electoral", en referencia a las denuncias de irregularidades lanzadas por Netanyahu.

Según ha expuesto, la actitud del primer ministro es un "recordatorio" de que los partidos opositores deben cooperar para "apartar" a Netanyahu del cargo.

De momento, Herzog se ha dado de plazo hasta el miércoles para que todos los partidos deliberen entre sí antes de comenzar a convocar a los líderes de las formaciones que han obtenido representación parlamentaria.

Los resultados finales dieron la victoria al Likud, que se habría hecho con 27 escaños, por los 21 de Yashar. Sin embargo, ninguno de sus bloques cuenta con los escaños suficientes para tener la mayoría, lo que deja la llave en manos de los partidos árabes o de una alianza derechista que excluya a los ultraortodoxos.