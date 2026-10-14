Los líderes UE encaran una cumbre en tensión por la negociación del presupuesto y la migración tras la crisis de Ceuta

Archivo - El presidente del Consejo Europeo, António Costa, da inicio a una reunión de líderes de la Unión Europea. - FREDERIC SIERAKOWSKI / EUROPEAN COUNCIL - Archivo

BRUSELAS, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los jefes de Estado y de Gobierno de la UE encararán este jueves y viernes una cumbre en Bruselas tensionada por las negociaciones del próximo presupuesto europeo --que entran en una fase decisiva con posiciones muy alejadas entre los 'frugales', que piden más recortes, y los que, como España, reivindican más ambición-- y otros debates difíciles para la unidad del bloque como la defensa comercial ante China o la gestión migratoria, en un momento en el que la crisis de Ceuta ha puesto a España en el foco.

No en vano, esta es la primera cita de líderes desde que a finales de julio cerca de 80.000 migrantes cruzaron desde Marruecos a Ceuta y, aunque la mayoría retornaron en las primeras 48 horas, varios miles siguen en la ciudad autónoma. Lo ocurrido generó una dura reacción de varias capitales, en especial desde Italia y Dinamarca, cuyas primeras ministras, Giorgia Meloni y Mette Frederiksen, hicieron frente común para censurar medidas del Gobierno de Pedro Sánchez como la regularización extraordinaria, que tacharon como polo de atracción.

España afeó la falta de firmeza en la solidaridad europea en un momento en que su frontera se vio amenazada y ha defendido desde entonces la rápida reacción para expulsar a los migrantes sin derecho a permanecer en suelo europeo y también que la crisis no ha tenido "ningún impacto" en el resto del espacio sin fronteras Schengen, a pesar de que Italia aludiera a ello para introducir controles a los viajeros llegados desde España.

La Comisión Europea, que desbloqueó un paquete de ayuda de 114,7 millones de euros para reforzar la frontera en Ceuta y agilizar los retornos, defiende el respaldo y solidaridad a España, llama a la cooperación con Marruecos y subraya la necesidad de que todos los inmigrantes que cruzaron sean expulsados "rápidamente".

En este contexto, los líderes adoptarán un texto de conclusiones que pondrá en valor las buenas cifras que apuntan a un fuerte descenso de las entradas irregulares y aumento de los retornos en el último año en la Unión en general y alertarán del riesgo de la instrumentalización de la migración por terceros que buscan desestabilizar a Europa con amenazas híbridas, según el último borrador al que ha tenido acceso Europa Press.

CEUTA Y MELILLA

El documento, sin embargo, no menciona la crisis en Ceuta en su apartado sobre migración, sino que lo hace en un punto a parte en el que se reconoce la "situación especial" de Ceuta y Melilla como única frontera terrestre de la Unión con África.

Asimismo, los líderes expresan en él "su solidaridad y apoyo a España ante el repentino flujo de migrantes llegados a Ceuta", congratulándose del apoyo financiero y operativo que ha brindado la UE dada la "situación específica de las dos ciudades autónomas".

En el Gobierno no ocultan su satisfacción con el texto, y en particular con que se reconozca el carácter de ciudades fronterizas europeas a Ceuta y Melilla. Fuentes gubernamentales esgrimen que es fruto del trabajo que se ha hecho en estas semanas para explicar y responder a las múltiples preguntas que han planteado los socios.

CHOQUE POR LA AMBICIÓN DEL PRESUPUESTO

Esta cumbre será también la primera ocasión en que los 27 abordarán al máximo nivel la última propuesta de negociación del presupuesto a partir de 2027 distribuida a las capitales el pasado sábado por la presidencia de turno del Consejo de la UE, que este semestre ocupa Irlanda.

Las primeras reacciones apuntan a que se mantienen en posiciones muy alejadas los dos bloques tradicionales, entre los llamados 'frugales' que, como Alemania o Países Bajos, reclaman más recortes y aquellos que como España, Italia o Polonia se agrupan como los "Amigos de la Cohesión" y ven en la rebaja un riesgo de "socavar la capacidad de la Unión de cumplir sus prioridades y preservar su credibilidad".

El documento sobre la mesa plantea un recorte de 141.000 millones de euros sobre la oferta inicial de la Comisión Europea de 1,76 billones de euros para el marco de siete años (2028-2034), lo que supondría una nueva rebaja del 8% sobre esas cifras para dejar el presupuesto en 1,62 billones de euros.

A estas diferencias se suma el debate sobre las nuevas fuentes de ingresos para financiar el presupuesto comunitario, con una propuesta que mantiene las contribuciones vinculadas a las grandes empresas, el tabaco y los residuos electrónicos, además de aumentar los ingresos procedentes del mecanismo de ajuste en frontera por carbono; pero deja fuera otras alternativas defendidas por la Eurocámara, como los gravámenes a las grandes plataformas digitales, las criptomonedas y las apuestas por Internet.

Con todo, los líderes entienden esta cumbre como el momento para entrar a fondo a discutir líneas rojas, pero no el momento de asentar acuerdos. El objetivo del presidente del Consejo Europeo, António Costa, sigue siendo cerrar el Marco Financiero Plurianual (MFF, por sus siglas en inglés) antes de que acabe el año, aunque algunas delegaciones han avisado ya de que no sienten la presión del calendario.

En el caso de España, el adelanto electoral para el 29 de noviembre va a obligar a Sánchez a simultanear sus actos como candidato con las próximas citas europeas para abordar la cuestión, en Irlanda el 13 de noviembre, cuando arranca la campaña, y previsiblemente en Bruselas el 27, justo cuando acaba. En Moncloa aseguran que en ningún modo esta circunstancia afectará la capacidad negociadora del Gobierno, máxime cuando no estarán en funciones hasta después de las elecciones.

Por otro lado, el diálogo abierto por Bruselas con Pekín para tratar de resolver los desequilibrios comerciales estará también presente en la primera jornada de debate, después de que esta misma semana anunciaran la disposición del Gobierno chino de reducir a la mitad en cuatro años sus exportaciones de vehículos híbridos a Europa. Los 27 celebran los primeros resultados tras un tiempo de tensión, pero avanzarán en la discusión para contar con más instrumentos "contundentes" de defensa comercial, tal y como exigen ahora París y Berlín, para estar preparados si ese diálogo se frustra.

RESPUESTA A LOS ATAQUES HÍBRIDOS DE RUSIA

Ya el viernes, los líderes abordarán el aumento de los ataques híbridos atribuidos a Rusia en territorio europeo, con el objetivo de reforzar la capacidad de respuesta del bloque comunitario ante el incremento en las últimas semanas de incidentes con drones en los países del Báltico, en el mar Negro y en el aeropuerto alemán de Leizpig.

Aunque no se esperan medidas concretas, según han indicado fuentes europeas, como cada vez hay más Estados miembro que sufren este tipo de ataques, se prevé que los líderes intercambien experiencias sobre cómo los están afrontando y estudiar cómo puede responder la UE conjuntamente a estas acciones.

El debate llega después de que hayan surgido propuestas como la creación de un protocolo de emergencia que permita a los Estados miembros coordinarse ante ataques híbridos, o el establecimiento de un Consejo Europeo de Seguridad que incluya a países socios como Reino Unido, Canadá o Ucrania, formuladas por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Además, los líderes europeos también reafirmarán su apoyo político, militar y financiero a Ucrania, en una sesión en la que está prevista la participación presencial del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y que estará marcada por los últimos movimientos diplomáticos de Estados Unidos con Rusia y la continuidad de los ataques rusos contra infraestructuras civiles ucranianas.