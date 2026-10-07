Líderes europeos denuncian la masacre de Hamás y prometen combatir el antisemitismo tres años después del 7-O

Archivo - Líderes europeos durante una cumbre en Bruselas. - Nicolas Landemard / Zuma Press / Europa Press

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Líderes europeos han tenido este miércoles palabras de recuerdo para las víctimas de los ataques terroristas perpetrados por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) el 7 de octubre de 2023, cuando se cumplen tres años de la masacre en suelo israelí que dejó unos 1.200 muertos y más de 250 secuestrados, coincidiendo en denunciar también el auge del antisemitismo en Europa y el compromiso a combatirlo.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha condenado los "ataques terroristas brutales" de Hamás, subrayando que Francia comparte desde hace tres años "el dolor del Estado de Israel y de las familias enlutadas". "Tres años después, no olvidamos ni los nombres ni los rostros: los de Maya, de Ohad, de Valentin, y de tantos otros", ha señalado en referencia a las víctimas francesas de los atentados de Hamás.

"Combatir el antisemitismo y el terrorismo, en todas partes y siempre, trabajar por la paz y la seguridad de todos: ese es el compromiso de Francia", ha asegurado.

En la misma línea, el canciller de Alemania, Friedrich Merz, ha señalado que el ataque contra Israel del 7 de octubre "marca punto de inflexión", y tras incidir en que comparte el dolor ha prometido enfrentarse "con mayor decisión aún" al antisemitismo. "Las mujeres judías y los hombres judíos deben poder vivir aquí sin miedo", ha agregado.

De lado de Reino Unido, el primer ministro, Andy Burnham, ha lanzado su mensaje de recuerdo a los "asesinados sin sentido por terroristas de Hamás", incidiendo que desde 2023 el impacto de los ataques se ha sentido "en las comunidades judías de todo el mundo, que aún cargan con el peso de los trágicos eventos de ese día".

"En los años transcurridos, hemos visto un inquietante aumento del comportamiento antisemita en el Reino Unido", ha denunciado, recalcando el apoyo a la comunidad judía. "Estamos con ustedes. El abuso y la violencia contra ustedes, en cualquier forma, no serán tolerados. Ni en nuestras calles, ni en línea, ni en nuestras escuelas o universidades", ha subrayado.

Rob Jetten, primer ministro neerlandés, ha incidido en que la masacre fue contra "israelíes corrientes", "que fueron atacados en un festival, en su propia casa, en la calle o donde fuera por una violencia inimaginable". "La región se desestabilizó en una espiral de conflicto y miseria. Decenas de miles de palestinos inocentes han sido asesinados por el Ejército israelí desde el ataque de Hamás. Hasta el día de hoy, las consecuencias de toda esta violencia se sienten profundamente", ha subrayado.

"No hay ningún objetivo que justifique esta violencia, pero sobre todo no hay ningún sufrimiento que se alivie con esto. Eso lo saben todas las familias en duelo, tanto israelíes como palestinas", ha lamentado el dirigente neerlandés.

Por su parte, el canciller de Austria, Christian Stocker, ha recalcado que la fecha "se ha grabado profundamente en la memoria" de todos los austriacos. "El ataque terrorista bárbaro de Hamás contra Israel fue la mayor masacre de mujeres judías y hombres judíos desde el Holocausto. Hoy recordamos a todas aquellas personas que fueron asesinadas, torturadas, violadas o secuestradas", ha explicado.

"Para Austria está claro: Nos posicionamos decididamente contra el antisemitismo y cualquier forma de odio hacia los judíos. La protección de la vida judía forma parte de nuestra responsabilidad histórica especial", ha señalado Stocker, advirtiendo de "un aumento masivo de incidentes antisemitas" y recalcando que Israel tiene que tener derecho a defenderse y a proteger a su población.

El primer ministro sueco, Ulf Kristersson, ha señalado la efeméride refiriéndose al "espantoso ataque terrorista" del grupo islamista palestino como "un ataque contra israelíes completamente civiles: familias, mujeres, niños y jóvenes bailando". "Honramos la memoria de aquellos que fueron asesinados", ha incidido, avisando igualmente del "antisemitismo creciente" también en Suecia y rechazar este fenómeno en alza. "No aceptamos excusas ni relativismos", ha concluido.

Bart De Wever, primer ministro de Bélgica, se ha referido al 7 de octubre como "el día más oscuro para el pueblo judío" desde el Holocausto. "Un terror ciego, destinado a desestabilizar aún más Oriente Próximo. Los terroristas no hicieron distinción alguna. Asesinaron a jóvenes en un festival, familias en sus propias casas, activistas por la paz, israelíes de origen árabe, trabajadores tailandeses y estudiantes nepalíes. Hoy pienso en ellos, en quienes fueron secuestrados y en sus familias", ha señalado.

Igualmente ha recalcado que su deber como primer ministro belga es "velar por la seguridad" de la población judía ante "el odio, las amenazas y la violencia" tras incidir en el "alarmante aumento del número de actos antisemitas" en el país.