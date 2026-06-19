Líderes europeos divididos sobre si abrir canales con Rusia tras los contactos diplomáticos de Costa con Moscú

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, recibe a los líderes al inicio de la segunda jornada del Consejo Europeo que se celebra este jueves y viernes en Bruselas - FREDERIC SIERAKOWSKI

BRUSELAS, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los líderes de la Unión Europea han mostrado posiciones divididas sobre la conveniencia de abrir canales de comunicación con Rusia de cara a unas eventuales negociaciones de paz, después de que en el debate celebrado en la noche de este jueves en el Consejo Europeo su presidente, António Costa, defendiera la necesidad de que la UE esté "preparada" para el caso en el que entablar contacto con Moscú.

El socialista portugués señaló durante la reunión la importancia de dialogar con el Kremlin para asegurar una "paz justa y duradera" y que también sea acorde "con los intereses de Europa". "Eso es lo que el presidente Zelenski nos está pidiendo que hagamos, que Europa adopte un rol más activo en sus esfuerzos diplomáticos", trasladó Costa a los líderes, según fuentes europeas.

Además, explicó sobre los recientes "breves contactos" explorados por su entorno a nivel diplomático con Rusia que no fueron negociaciones y no se trató de un intercambio sustancial, y que el objetivo en todo caso era que el bloque comunitario esté "preparada" cuando el momento llegue para defender sus intereses.

Al inicio de la segunda jornada de cumbre, el primer ministro de Irlanda, Micheál Martin, ha defendido la iniciativa de Costa, mostrando su confianza en el presidente del Consejo Europeo. Ha precisado, no obstante, que Europa "no está mediando ni actuará como mediador" y que Costa solo representaría a la Unión si las negociaciones comenzaran y entraran en juego competencias europeas.

Martin ha reconocido que "no hay ninguna indicación de que Rusia esté dispuesta a sentarse a la mesa" y que los plazos son "completamente inciertos", pero ha apelado a la experiencia irlandesa en resolución de conflictos para defender que abrir canales de comunicación no es algo "negativo". "Cualquier negociación tendría que producirse, ante todo, entre Ucrania y Rusia", ha subrayado.

El canciller de Austria, Christian Stocker, también ha respaldado igualmente la postura de Costa y ha negado que hubiera críticas hacia él en el debate. A su juicio, el consenso fue que, dado que Putin "no está dispuesto a negociar", lo positivo es "estar preparados y disponer de canales de comunicación para cuando llegue ese momento", de forma que la Unión Europea pueda "defender sus intereses en ese proceso".

"No hubo críticas a António Costa. Se trata simplemente de disponer de canales y de prepararnos para una situación en la que puedan comenzar negociaciones, de modo que la Unión Europea pueda defender sus intereses en ese proceso", ha explicado en declaraciones a los medios.

Una posición parecida ha expresado el primer ministro de Países Bajos, Rob Jetten, que tras definir el debate de anoche como "muy productivo", ha abogado por seguir por ahora presionando más al Kremlin para forzarle a negociar, pero a su vez ir preparando el terreno para que, "cuando haya voluntad real de negociar" por parte de Moscú, "la Unión Europea esté preparada".

Preguntado sobre qué figura podría representar al bloque comunitario en unas eventuales negociaciones de paz, ha evitado responder esgrimiendo que los líderes "no van a pelearse sobre quién serán los hombres o mujeres que negocien" en su nombre.

"NO TIENE SENTIDO MANTENER CANALES DIPLOMÁTICOS"

Por contra, uno de los líderes que tienen cerca la frontera con Rusia, el primer ministro de Letonia, Andris Kulbergs, ha sido mucho más crítico con los "breves contactos" iniciados por el equipo de Costa y ha descartado de plano abrir canales diplomáticos con Rusia mientras Moscú no dé señales claras de querer negociar.

"Los canales diplomáticos con Rusia no sirven de nada si Rusia no quiere hacer diplomacia. Primero tiene que haber señales claras de que Moscú está dispuesta a ello. Hoy, ahora mismo, no hay ninguna señal en ese sentido. Así que no tiene sentido mantener canales diplomáticos", ha sentenciado.

El prorruso Andrij Babis, primer ministro de República Checa, no ha dado directamente su opinión pero ha lamentado que con el debate sobre Ucrania de anoche, que se alargó más de lo previsto, "desgraciadamente confirmó que Europa no es capaz de ponerse de acuerdo ni en si se va a negociar ni en quién va a negociar".

Anoche, al termino de la primera jornada del Consejo Europeo pasadas las 2.00 horas, también se pronunció el primer ministro de Bélgica, Bart de Wever, que desveló que no muchos de sus colegas creen que Vladimir Putin esté preparado para empezar "negociaciones serias" sobre una "paz sostenible y aceptable para Ucrania y Europa".

Mientras daba declaraciones a la prensa, el 'premier' belga y António Costa protagonizaron un momento cómico cuando este último apareció por detrás. "Estaba justo hablando de ti, António", expresó De Weber, que añadió: "Eres el único que nos representa, te mandaremos a Moscú". "Eso es porque no me queréis en Bruselas", respondió entre risas el socialista portugués.