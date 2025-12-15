Líderes europeos ofrecen "sólidas garantías de seguridad" a Ucrania con participación de EEUU

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, junto a líderes europeos y enviados estadounidenses - Lisi Niesner/Reuters/Pool/dpa

MADRID, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Líderes europeos han ofrecido este lunes "sólidas garantías de seguridad y medidas de apoyo a la recuperación económica" de Ucrania con la participación de Estados Unidos, después de haber mantenido una reunión para alcanzar un acuerdo para poner fin a la guerra en la capital de Alemania, Berlín, donde han obtenido "significativos progresos".

Para ello, han defendido que Kiev requiere de "apoyo sostenido y significativo para fortalecer su Ejército", que estaría limitado a 800.000 militares "en tiempos de paz para poder disuadir el conflicto y defender el territorio ucraniano", y han abogado por que Europa lidere una fuerza multinacional, compuesta por contribuciones de países voluntarios y que cuente con apoyo de Washington.

Esta fuerza "contribuirá a la regeneración de las tropas ucranianas, a la seguridad de sus cielos y a la protección de los mares, incluso operando dentro de Ucrania". Por su parte, consideran que Estados Unidos puede liderar un mecanismo de seguimiento del alto el fuego, que tenga participación internacional, junto con uno de distensión.

También han defendido un compromiso "jurídicamente vinculante, sujeto a procedimientos nacionales", para tomar medidas con el fin de restablecer la paz y la seguridad en caso de un futuro ataque armado, invertir en la prosperidad futura de Ucrania y apoyar "firmemente" la adhesión de Ucrania a la Unión Europea.

A pesar de enumerar estas propuestas, los líderes europeos han expresado su apoyo al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y han acordado respaldar "cualquier decisión que finalmente tome sobre asuntos específicos de Ucrania", mientras que han reafirmado que las fronteras internacionales no deben modificarse por la fuerza y que las decisiones sobre el territorio corresponden al pueblo ucraniano, una vez que se establezcan garantías de seguridad sólidas".

"Algunos asuntos deberán resolverse en las etapas finales de las negociaciones (...). Como en cualquier acuerdo, nada está acordado hasta que todo esté acordado, y todas las partes deben trabajar intensamente para encontrar una solución que garantice el fin definitivo de los combates", reza un comunicado conjunto, firmado por los presidentes de la Comisión Europea y el Consejo Europeo, Ursula von der Leyen y António Costa, respectivamente, y los jefes de Estado y Gobierno de varios países europeos.

Si bien se han comprometido a "trabajar para lograr un rápido progreso en los próximos días y semanas, para concluir y refrendar conjuntamente un acuerdo de paz duradera", han considerado que "ahora le corresponde a Rusia mostrar su disposición a trabajar por una paz duradera aceptando el plan de paz" del inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, y "demostrar su compromiso de poner fin a los combates acordando un alto el fuego".

Los líderes europeos, que han apreciado la "sólida convergencia entre Estados Unidos, Ucrania y Europa", han celebrado el "significativo progreso en los esfuerzos" de Trump, "para asegurar una paz justa y duradera en Ucrania". Asimismo, han acogido con satisfacción "la estrecha colaboración" entre los equipos de Zelenski y Trump, así como con los equipos europeos "durante los últimos días y semanas". También han acordado colaborar "para alcanzar una paz duradera que preserva la soberanía ucraniana y la seguridad europea".