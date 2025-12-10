Los líderes de Francia, Alemania y Reino Unido abordan con Trump los esfuerzos para un acuerdo de paz en Ucrania

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, se reúne con Keir Starmer, Emmanuel Macron y Friedrich Merz en Londres, a 8 de diciembre de 2025 - PRESIDENCIA DE UCRANIA

MADRID 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los líderes de Francia, Reino Unido y Alemania han mantenido este miércoles una conversación telefónica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para abordar el proceso de negociaciones destinado a lograr un acuerdo que ponga fin a la invasión rusa de Ucrania, desatada en febrero de 2022 por orden del presidente de Rusia, Vladimir Putin.

"Los líderes han discutido los últimos acontecimientos en las conversaciones de paz encabezadas por Estados Unidos, aplaudiendo los esfuerzos para lograr una paz justa y duradera para Ucrania y el fin de las muertes", ha dicho la oficina del primer ministro británico, Keir Starmer, después de la conversación.

Así, ha recalcado que "el trabajo intenso sobre el plan de paz continúa y continuará durante los próximos días", antes de destacar que los líderes se han mostrado de acuerdo en que "se trata de un momento crítico para Ucrania, su pueblo y la seguridad compartida en la región euroatlántica".

Por su parte, el presidente francés, Emmanuel Macron, ha confirmado la conversación y ha dicho que los líderes han abordado "la cuestión de Ucrania". "Han sido unos 40 minutos de discusión para intentar avanzar sobre un asunto que nos preocupa a todos", ha recalcado.

Poco antes, el mandatario ucraniano, Volodimir Zelenski, había confirmado que durante la jornada habrá conversaciones con Estados Unidos sobre asuntos relacionados con la reconstrucción y el desarrollo económico del país tras la guerra con Rusia, parte de un plan de paz que está siendo negociado con mediación de Washington.

"La agenda de hoy incluye una conversación con la parte estadounidense sobre un documento que detallará el proceso de reconstrucción y desarrollo económico de Ucrania tras la guerra", dijo. "En paralelo, estamos finalizando el trabajo sobre los 20 puntos de un documento fundamental que defina los parámetros para el fin de la guerra", añadió.

"Esperamos entregar este documento en el futuro próximo a Estados Unidos, después de nuestro trabajo conjunto con el equipo del presidente Trump y los socios en Europa", explicó Zelenski, quien reseñó que mañana habrá también un encuentro de la Coalición de Voluntarios como parte de este esfuerzo diplomático.