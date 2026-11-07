Líderes internacionales expresan sus condolencias por el ataque de Cracovia

Ataque en la plaza del Mercado Principal de Cracovia - Igor Zadecki/Arenaakcji / Zuma Press / Europa Pres

MADRID 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Líderes de varios países y organizaciones multinacionales han manfiestado sus condolencias a las autoridades polacas tras la muerte de seis personas en un ataque con arma de fuego en el centro histórico de Cracovia perpetrado por un individuo que además podría haber asesinado a otras tres personas en su domicilio familiar.

El ministro de Asuntos Exteriores polaco, Radoslaw Sikorski, ha explicado que ha recibido "docenas" de mensajes de ministros de Exteriores de otros países con las "condolencias para Polonia, Cracovia, los heridos y las familias de los asesinados". "Los millones de extranjeros que han visitado la plaza del Mercado Principal sienten nuestro dolor y expresan su solidaridad", ha destacado, según recoge la prensa polaca.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha asegurado que "Europa se une a Polonia en el dolor y la solidaridad" tras el "trágico atentado" de Cracovia.

"Mis pensamientos y mi corazón están con los damnificados, sus seres queridos y todos los habitantes de Cracovia. Expreso mis más sinceras condolencias a las familias de las víctimas", ha añadido. Von der Leyen ha manifestado además su agradecimiento a los "heroicos agentes de policía" por su actuación "poniendo en riesgo sus vidas".

En la misma línea, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha expresado su pesar por el ataque. "Consternado por el ataque en Cracovia. Hoy España está con Polonia y con las víctimas. Deseo una pronta recuperación a los heridos", ha publicado en redes sociales.

El primer ministro británico, Andy Burnham, ha expresado su "conmoción y tristeza" por el tiroteo de Cracovia. "Reino Unido está con el pueblo de Polonia", ha subrayado después de mencionar a las víctimas de esta "violencia sin sentido". Las autoridades polacas han informado de que entre las víctimas de la plaza del Mercado Principal de Cracovia hay un ciudadano británico.

Giorgia Meloni, primera ministra de Italia, ha criticado la "el cobarde e inaceptable acto de violencia" de Cracovia. "Siempre defenderemos nuestra seguridad y libertad frente a toda forma de terror y violencia", ha subrayado.

El canciller alemán, Friedrich Merz, ha asegurado que los hechos de Cracovia le han "conmovido profundamente". "Estoy con las víctimas y sus familias. Alemania está al lado de Polonia como amiga y socia en estos momentos difíciles", ha añadido.

El ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Andri Sibiga, ha afirmado también estar "conmocionado" por la noticia y ha trasladado sus conolencias a las víctimas y deseado una pronta recuperación a los heridos. "Condenamos contundentemente este brutal crimen. Ucrania está con Polonia y la nación polaca en estos difíciles momentos. Compartimos su dolor y apoyamos a nuestros amigos polacos", ha apuntado.

También ha habido condolencias desde Croacia, Portugal,