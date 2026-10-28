Líderes latinoamericanos expresan su apoyo a España tras el "terrible accidente" ferroviario en Toledo

Accidente de tren en Urda, Toledo. - Juan Carlos Lucas / Zuma Press / Europa Press

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Líderes latinoamericanos se han solidarizado este miércoles con España tras el "terrible accidente" ferroviario registrado en Urda, Toledo, que deja 68 muertos y más de 50 heridos tras la colisión entre el tren AVE 2080 y el tren Iryo 6076.

"Nuestra solidaridad en todo lo que podamos abrazar al pueblo español por este terrible accidente de tren", ha asegurado la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en rueda de prensa diaria, tras incidir en que las autoridades verificarán si hay nacionales entre las víctimas.

De lado de Venezuela, la presidenta interina, Delcy Rodríguez, ha señalado su "profundo pesar" por el "trágico" accidente sucedido en Toledo. "En nombre del pueblo venezolano, hago llegar mis sentidas condolencias al gobierno y al pueblo español en este doloroso momento", ha apuntado.

El Ministerio de Exteriores de Argentina se ha solidarizado con el pueblo de España ante la "tragedia" ferroviario, incidiendo en su "profundo pesar" por el drama vivido en Toledo. Del mismo modo, ha añadido que tanto la Embajada como el Consulado General en Madrid se encuentran vigilando la situación "para determinar si hay ciudadanos argentinos entre las personas afectadas".

Por su parte, el Ministerio de Exteriores de Brasil ha señalado su "profunda consternación" por el "grave accidente" y expresado su "solidaridad con el pueblo y el Gobierno de España". "Transmite su más sincero pésame a las familias de las víctimas y desea una pronta recuperación a los heridos", ha apuntado, para recalcar que los Consulados Generales de Brasil en España siguen de cerca la situación en caso de que tenga que prestar asistencia a brasileños que puedan estar afectados por el accidente.

En la misma línea, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile ha trasladado sus "más sinceras condolencias al Gobierno y al pueblo de España por el accidente ferroviario" en Toledo.

"En estos momentos de dolor, el Gobierno de Chile manifiesta su especial solidaridad a los familiares y seres queridos de las víctimas, y el deseo de una pronta recuperación de los heridos y de todos los afectados por esta tragedia", ha resumido.