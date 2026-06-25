Líderes de países de América Latina muestran su disposición a enviar ayuda a Venezuela tras los terremotos

Un grupo de personas en la capital de Venezuela, Caracas, tras los dos terremotos de magnitud superior a 7 en la escala abierta de Richter - Tian Rui / Xinhua News / Europa Press / ContactoPh

MADRID 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Líderes de numerosos países de América Latina han anunciado su disposición a enviar ayuda humanitaria a Venezuela tras los dos terremotos de magnitud superior a 7 en la escala abierta de Richter, que han dejado al menos 32 muertos y más de 700 heridos, según el primer balance preliminar publicado por las autoridades, unas ofertas que ya han sido agradecidas por la presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha expresado su "solidaridad con el pueblo de Venezuela" y ha confirmado que la cartera de Exteriores está ya "en contacto" con Caracas. "Ya he instruido la preparación de la ayuda necesaria. Por ahora nos han solicitado apoyo con personal especializado en rescate y de sanidad", ha manifestado, antes de resaltar que "México siempre es y será solidario".

Así, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula de Silva, ha mostrado su "profunda preocupación y consternación" por los seísmos y ha desvelado que dio orden de que se "evalúe" la situación y "las medidas de asistencia que Brasil puede adoptar". "Reafirmo nuestra determinación de apoyar al Gobierno de la presidenta Delcy Rodríguez en la recuperación de las zonas afectadas de este país hermano, cuyo pueblo ha demostrado gran resiliencia ante la adversidad", ha subrayado.

En esta línea, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha trasladado su "solidaridad" al "pueblo hermano de Venezuela" y ha confirmado que ha dispuesto "el envío inmediato de ayuda humanitaria para atender esta emergencia". "Ecuador responderá con la rapidez y el compromiso que este momento exige porque, a pesar de las enormes diferencias, la humanidad siempre debe regir la actuación de un mandatario", ha recalcado a través de redes sociales.

La Presidencia de Argentina ha expresado también su "más profunda solidaridad con el pueblo venezolano" tras los seísmos. "Argentina se encuentra atenta a la evolución de la situación y manifiesta su disposición a colaborar con la asistencia humanitaria que pudiera requerirse, en coordinación con los organismos internacionales correspondientes", ha dicho.

"Más allá de las diferencias que puedan existir entre nuestros gobiernos, el presidente, Javier Milei, extiende su mano de solidaridad al pueblo venezolano frente a una catástrofe natural que demanda una reacción de toda la comunidad internacional", ha dicho en su nota, firmada por el propio mandatario argentino.

Por su parte, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha indicado que las autoridades han ofrecido ayuda a Venezuela y ha destacado que "300 rescatistas y paramédicos, junto con 50 toneladas de equipo, medicamentos e insumos de primera necesidad, están listos para partir hacia Caracas".

A los mensajes de apoyo se ha sumado el presidente de Chile, José Antonio Kast, quien ha mostrado su "solidaridad" con la población venezolana. "Nos ponemos a disposición de su gobierno para coordinar envío de ayuda humanitaria y colaborar con equipos de rescate para enfrentar la emergencia del terremoto. Chile y Venezuela unidos para enfrentar esta tragedia", ha remarcado.

Asimismo, el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, ha confirmado que ha hablado con Rodríguez para expresarle su "más profunda solidaridad ante la tragedia causada por el devastador terremoto".

"Mañana, a primeras horas, partirán hacia Venezuela equipos especializados de búsqueda, rescate y atención de emergencias de nuestras Fuerzas Armadas para apoyar las labores que realizan las autoridades venezolanas", ha dicho. "Nuestros pensamientos están con las familias de las víctimas, los heridos y todo el pueblo venezolano en estas horas tan difíciles", ha reseñado.

En esta línea, el mandatario de Panamá, José Raúl Mulino, ha trasladado su "mayor solidaridad y acompañamiento" a Venezuela "por el terremoto y sus consecuencias". "Panamá, una vez más, ofrece su ayuda humanitaria a países hermanos", ha puntualizado a través de un breve mensaje en redes sociales.

Por último, la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, ha destacado que el país centroamericano "abraza con el corazón al pueblo venezolano en estas horas de dolor tras los terremotos que estremecieron a su país". "Nuestra solidaridad está con cada familia afectada y con quienes hoy trabajan para salvar vidas y reconstruir esperanza. No están solos", ha zanjado.

La presidenta encargada de Venezuela ha cifrado en 32 los muertos y en más de 700 los heridos a causa del doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 en la escala Richter ocurrido en el norte del país, si bien ha alertado de que las cifras no incluyen el balance del estado de La Guaira, que ha descrito como "zona de desastre" con "decenas de edificios colapsados".