El Likud de Netanyahu anuncia que Saar compaginará las carteras de Exteriores e Interior en Israel

Archivo - El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, durante una rueda de prensa en Alemania en mayo de 2026 (archivo) - Michael Kappeler/dpa - Archivo

MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El partido del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, el Likud, ha anunciado este martes que el ministro de Exteriores, Gideon Saar, será también titular de la cartera del Interior, después de que el jefe de Gobierno haya estado al frente de la misma desde la dimisión de Moshe Arbel en julio de 2025.

La formación ha señalado que Netanyahu presentará mañana a votación el nombramiento de Saar al frente de la cartera, que ya encabezó entre 2013 y 2014, antes de agregar que el puesto fue ofrecido previamente a Ofir Katz, quien sin embargo declinó la propuesta.

Así, ha explicado que Katz argumentó que prefiere centrar sus esfuerzos en las labores en el seno de la coalición que encabeza Netanyahu, después de que el bloque gubernamental haya perdido la mayoría parlamentaria tras las elecciones legislativas del 27 de octubre.

El puesto de ministro del Interior estaba vacante desde la dimisión de Arbel, miembro del partido ultraortodoxo Shas, en protesta por la falta de aprobación de una ley para el reclutamiento de miembros de esta misma comunidad, uno de los puntos de tensión en el seno del Ejecutivo.

La dimisión de Arbel llevó a Netanyahu a asumir sus competencias ante la falta del nombramiento de un sucesor, si bien el primer ministro aceptó en agosto bajo presiones del Tribunal Supremo que debía designar a una persona para el cargo, que quedará previsiblemente en manos de Saar.

El paso llega en un momento de debilidad para el Likud y sus aliados, dado que el presidente de Israel, Isaac Herzog, ha dado este fin de semana el mandato al opositor Gadi Eisenkot para la formación del nuevo Gobierno, al contar con el respaldo de más de 60 de los 120 parlamentarios salidos de las urnas en los últimos comicios.