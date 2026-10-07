El Likud de Netanyahu insiste en que el primer ministro de Israel no conocía de antemano los ataques del 7-O

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu - Marek Ladzinski/ZUMA Press Wire/ DPA

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El partido Likud del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha asegurado que el mandatario no estaba en modo alguno al tanto de que las milicias palestinas fueran a atacar el país hace hoy exactamente tres años.

El primer ministro "no recibió ninguna advertencia previa antes del 7 de octubre sobre un ataque de Hamás desde la Franja de Gaza o de Hamás, tal como testificaron el presidente Trump, el asesor del presidente Biden Brett McGurk, el Gobierno de Emiratos Árabes Unidos, el Gobierno de Egipto y otros", ha asegurado el partido en respuesta a las informaciones difundidas por el Canal 12 de la televisión israelí.

El Likud ha denunciado que el Canal 12, en realidad, está "propagando información falsa con el objetivo de derrocar al gobierno de derecha y llevar a un gobierno de izquierda que establezca un Estado palestino".

En respuesta, el partido asegura que el primer ministro Netanyahu fue informado por primera vez sobre el ataque de Hamás a las 06.29 horas del 7 de octubre, ya en plena ofensiva de las milicias, y si el mandatario "hubiera sido informado en tiempo real, todo habría sido diferente".

Netanyahu no ha participado en ninguna de las ceremonias conmemorativas que marcan el tercer aniversario hoy, pero sí lo hizo el lunes, en la fecha oficial hebrea fijada por el Ejecutivo israelí para recordar la atrocidad. Las ceremonias de este miércoles están organizadas principalmente por familiares de las víctimas y sobrevivientes del ataque.

El primer ministro se ha limitado a encender una vela "en conmemoración de cada víctima asesinada el 7 de octubre por los monstruos de Hamás".

"La nación se une en este día en el anhelo por nuestros seres queridos. Completaremos la misión: hemos ajustado cuentas y seguiremos ajustando cuentas con todos los asesinos", ha concluido su oficina en un comunicado.