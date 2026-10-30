Lituania cuestiona que Rusia esté interesada en la paz y pide "plantarle cara y no apaciguarla"

Archivo - El ministro de Exteriores lituano, Kestutis Budrys, durante un acto político. - Yauhen Yerchak / Zuma Press / Europa Press

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Lituania han cuestionado este viernes que Rusia esté interesada en la paz tras denunciar los últimos ataque contra la estación de tren de Dnipro que se han saldado con 15 muertos, y reclamar que "plantarle cara con firmeza" y no "apaciguar" a Moscú.

"Rusia está convirtiendo deliberadamente la vida cotidiana en Ucrania en una pesadilla. Ayer, una estación de tren de Dnipro, donde la gente simplemente esperaba un tren, se convirtió en un campo de muerte", ha criticado el ministro de Exteriores lituano, Kestutis Budrys, en un mensaje en redes sociales en el que hace referencia a otros ataques que dejaron civiles muertos y heridos en Chernigov y Kremenchuk.

De esta forma ha cuestionado que Moscú esté implicado en lograr la paz en Ucrania. "¿Aún así se espera que creamos que Rusia quiere la paz?", se ha preguntado incidiendo en que Rusia "no se detendrá a menos que se le obligue a ello".

"Hay que plantarle cara con firmeza, no apaciguarla. Ucrania necesita más armas, defensas aéreas más sólidas, ayuda para prepararse para el invierno y nuestro apoyo inquebrantable", ha concluido Budrys.

Este mensaje llega después de los brutales ataques rusos contra Ucrania y del contacto telefónico del presidente de Finlandia, Alexander Stubb, y el primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Store, con el presidente ruso, Vladimir Putin, para explorar las opciones de un proceso de paz, en una llamada que ha levantado ampollas entre los socios europeos ante la falta de una estrategia sobre cómo la Unión Europea puede influir las conversaciones entre Ucrania y Rusia.

De hecho, los primeros ministros de Dinamarca y Suecia, Mette Frederiksen y Ulf Kristersson, se mostraron críticos con la llamada con Putin, avisando de una posible fractura en el seno de la UE, mientras que la Comisión Europea ha detallado que sí estaba al tanto de la iniciativa que Helsinki y Oslo consensuaron con Bruselas.