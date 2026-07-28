Lituania denuncia la presencia cada vez mayor de túneles cavados en Bielorrusia para cruzar la frontera ilegalmente

Archivo - Concertinas en una zona de la frontera de la región ucraniana de Chernígov con Bielorrusia. - Europa Press/Contacto/Marianna Kotyk - Archivo

MADRID 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades lituanas han denunciado este martes la presencia cada vez mayor de túneles cavados al otro lado de la frontera con Bielorrusia a través de los cuales intentan cruzar los migrantes y han apuntado de nuevo a la supuesta connivencia del país vecino en estas prácticas.

"Sin el apoyo logístico de la guardia fronteriza bielorrusa esto no sería posible", ha asegurado el jefe de la Guardia Fronteriza de Lituania, Rustamas Liubajevas, en una entrevista para el portal de noticias 15min.

Liubajevas ha explicado que los migrantes "cada vez utilizan más túneles o cuevas" y acusa a las autoridades bielorrusas de estas incluso facilitándoles las herramientas y los suministros necesarios para construir estas cavidades.

"No nos cabe duda de que las autoridades bielorrusas están haciendo la vista gorda o ayudando activamente a los migrantes a cavar estos túneles. Puede que no los caven ellos mismos, pero es evidente que el trabajo se organiza utilizando a los migrantes", ha señalado el jefe de la Guardia Fronteriza.

Liubajevas ha explicado que si bien los primeros túneles datan ya del año pasado, es ahora cuando "decenas de lugares" se han descubierto, el último este mismo lunes en Varena, en el sureste del país, de un metro de diámetro y con cinco metros ya excavados aproximadamente.

Se trata de un método que ya ha sido utilizado por migrantes y redes de tráfico de personas para cruzar hasta Polonia, otro de los países que ha venido en los últimos años denunciando esta presión migratoria supuestamente azuzada por Bielorrusia en represalia por las sanciones de la UE.